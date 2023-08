Marcinelle, bandiera a mezz’asta a Montebelluna per ricordare Guerrino Casanova

Bandiera a mezz’asta oggi, 8 agosto, a Montebelluna in occasione della “Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo”, istituita nel 2011 per celebrare la ricorrenza della tragedia di Marcinelle, avvenuta nel 1956, nella miniera del di carbone “Bois du Cazier”, in Belgio, dove un incendio causò la morte di 262 minatori, di cui 136 Italiani e 7 trevigiani, e tra i quali anche il montebellunese Guerrino Casanova, decorato con medaglia d’oro al merito civile nel 2005. Morì a soli 32 anni, una moglie e due figli.

Si ricorda che dal 1946 al 1961 circa settantamila italiani partirono grazie al protocollo Italo Belga - il cosiddetto “Accordo uomini carbone” - firmato il 23 giugno 1946 dal primo ministro italiano Alcide De Gasperi, con il corrispettivo belga, e che prevedeva l’invio di giovani sani e robusti (duemila alla settimana) destinati a lavorare nelle miniere per minimo un anno in cambio di carbone, comunque non gratuito.

Proprio nel 2018, il Comune di Montebelluna ha ricordato la tragedia di Marcinelle ospitando la mostra “Uomini in cambio di carbone. Storie di italiani nelle miniere del Belgio” promossa ed organizzata dalla sezione dei Trevisani nel Mondo di Montebelluna e con il patrocinio della Regione Veneto, del Comune di Montebelluna, per far conoscere alle nuove generazioni le tragedie e le sofferenze di tante famiglie italiane che sono state costrette ad emigrare per sopravvivere alla povertà.

Commenta il sindaco, Adalberto Bordin: «Questa ricorrenza assume un doppio significato. Da un lato ci permette di ricordare lo spirito di sacrificio e la speranza con cui molti italiani, e giovani in particolare, scelsero la strada dell’emigrazione all’estero alla ricerca di un futuro migliore. Il montebellunese Guerrino Casanova fu uno di questi. Dall’altro ci ricorda quanto la sicurezza sul lavoro sia un tema sempre attuale perché, seppure siano trascorsi 67 anni da quella tremenda tragedia in Belgio, il lavoro da fare per una cultura di prevenzione, consapevolezza e sicurezza nei luoghi di lavoro sia ancora tanto».