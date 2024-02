Furti a Montebelluna, si potenzia la videosorveglianza: si parte da Mercato Vecchio

Dopo i furti a raffica che hanno colpito nei giorni scorsi Montebelluna, un incontro che si è tenuto ieri mattina, 19 febbraio, sul tema sicurezza ha definito il cronoprogramma relativo all’implementazione del sistema di videosorveglianza che sarà realizzato da Contarina nell’ambito della convenzione in essere con il Consiglio di Bacino Priula a cui il Comune di Montebelluna ha affidato i servizi informativi per la pianificazione, cura e controllo del territorio.

«Il primo step riguarderà l’installazione delle telecamere a Mercato Vecchio in cinque punti strategici del quartiere e si concluderà a giugno» ha commentato il sindaco, Adalberto Bordin «Entro l’estate, poi saranno installate sette nuove telecamere in Centro: piazza Petrarca, piazza D’Annunzio, piazza Negrelli lato nord, piazza Negrelli lato sud, via Silvio Pellico ingresso tunnel Tirindelli, piazza Oberkohen (una sul lato est ed una sul lato ovest), semaforo intersezione borgo Mazzini – via Roma – via Pastro, Loggia dei Grani, parco Manin, intersezione tra via Dante e via dei Martini fronte Biblioteca e parcheggio ufficio postale, cui se ne aggiungeranno altre due nell’area di parco Legrenzi. In questo modo – con un investimento di circa 165mila euro di cui 30mila euro di contributo statale - potenziamo il sistema di videosorveglianza con telecamere che saranno collegate al sistema centralizzato presso la sede della Polizia locale: questo permetterà di visualizzare e trasmettere le immagini delle varie telecamere alla centrale operativa. La funzione è non solo quella di accertare eventuali fatti criminosi, ma anche di deterrente nei confronti delle persone intenzionate a compiere azioni scorrette. Ciò detto ribadisco ancora una volta, come è emerso anche nel recente incontro pubblico di sensibilizzazione con le Forze dell’ordine che le telecamere non bastano: è fondamentale che i cittadini denuncino e allo stesso tempo siano vigili e accorti e che non esitino a segnalare alle Forze dell’ordine situazioni sospette. In tal senso, un grande lavoro è quello svolto anche dai cittadini che aderiscono al Controllo di vicinato che ringrazio e che, di fronte a situazioni anomale, non mancano di allertare chi di dovere». Sullo stesso tema, a breve sarà presentato in Consiglio comunale il nuovo regolamento per l'utilizzo della videosorveglianza.

Il progetto prevede l’installazione di cinque nuovi dispositivi in alcuni punti strategici della frazione. In particolare: una telecamera panoramica multidirezionale a 360 gradi in sostituzione dell’attuale sarà installata in piazza Colonna, un lettore per il riconoscimento delle targhe su entrambi i sensi di marcia di via Rive ed una telecamera panoramica di contesto con illuminatore ad infrarossi per individuare i veicoli da e per via Groppa sarà installata tra via Rive-via Capo di Monte e via Groppa. Infine, un lettore per il riconoscimento delle targhe sarà installato in via Foresto ed uno in via Mercato Vecchio.