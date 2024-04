Area asolana castellana e montebellunese: 17 milioni di investimenti con la nuova Sisus

E’ stata presentata mercoledì mattina pubblicamente la “nuova” Sisus dell’area urbana asolana-castellana-montebellunese, riferita al periodo 2021-2027. Una strategia – approvata con decreto regionale lo scorso 22 dicembre - che coinvolge una platea di soggetti molto più estesa rispetto alla precedente “edizione” 2014-2020 innanzitutto perché i Comuni coinvolti nell’area sono passati da 10 a 13 perché a Montebelluna (Autorità Urbana), Castelfranco Veneto, Altivole, Asolo, Caerano di San Marco, Istrana, Maser, Riese Pio X, Trevignano e Vedelago si sono aggiunti i Comuni di Loria, Fonte e Volpago del Montello.

Il Partenariato Urbano dell’Area Urbana Asolano Castellana Montebellunese è rappresentato non solo dall’Intesa Programmatica d’Area “Montello Piave Sile”, l’Intesa Programmatica d’Area “Castellana”, l’Intesa Programmatica d’Area “Terre di asolo e Montegrappa”, ma anche dal Comitato di gestione della riserva del Monte Grappa Riserva biosfera Mab UNESCO, l’Associazione Distretto del cibo della Marca Trevigiana, il Consorzio dei Comuni Bosco del Montello, l’ATER di TREVISO, l’AEEP di Castelfranco Veneto, l’Ipab Umberto I di Montebelluna, l’Ipab Crico di Vedelago, l’Ipab Guizzo Marseille di Volpago del Montello, la M.O.M. Azienda di trasporto pubblico locale, ma anche dalle parti economiche e sociali, Ascom Castelfranco, Ascom Montebelluna, Confartigianato Castelfranco, Confartigianato Imprese Asolo Montebelluna, CNA Montebelluna, CNA Asolo, CNA Castelfranco Veneto, Casartigiani di Treviso, Confagricoltura Treviso, Federazione Coldiretti Treviso, CIA Treviso, Comune di Castelfranco Veneto in veste di Comune capofila dell’Ambito territoriale sociale n. 8; Comune di Treviso in veste di Comune capofila dell’Ambito territoriale sociale n. 9; CGIL, CISL, UIL ambito provinciale di Treviso e dagli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, tra cui l’ANFFAS di Treviso (Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo), la Società Cooperativa Sociale Una casa per l'uomo, la Themis Società Coop. Sociale; l’AUSER Montebelluna; Insieme Si Può – Società Cooperativa Sociale Onlus, Legambiente e WWF Terre del Piave.

«Una strategia complessa, che si esprime in 5 azioni declinate in una serie di interventi puntuali, alcuni dei quali interessano tutti i Comuni, altri in parte e che comporterà un investimento complessivo di quasi 17milioni di euro» spiega Adalberto Bordin, presidente dell’Autorità urbana e sindaco di Montebelluna «di cui oltre 14.5 milioni finanziati dal PR FESR attraverso i soggetti partner beneficiari e con poco più di 2 milioni di euro di co-finanziamento da parte dei Comuni o altri beneficiari. Investimenti che riguarderanno oltre la metà interventi in ambito ambientale (con azioni su 12,5 km di infrastrutture dedicate ai ciclisti, l’acquisto e l’installazione di 4 punti di ricarica per ricarica simultanea "over-night plug-in” di autobus elettrico e l’acquisto di 3 autobus nuovi di tipo sub-urbano 12) e per un quarto l’inclusione abitativa con otre 100 utenti che beneficeranno di alloggi riqualificati e modernizzati e per quasi il 15% i 3 progetti di rigenerazione urbana, culturale e turistica».

La strategia include, oltre ai progetti “target”, anche una serie di progetti “flex” che troveranno concreto finanziamento qualora entro il 2024 tutte le Aree Urbane abbiano raggiunto il target fissato per il medesimo anno.

Aggiunge Gianfranco Giovine, in rappresentanza del Comune di Castelfranco Veneto: «Siamo veramente orgogliosi di poter partecipare a questa nuova sfida che ci permette di far beneficiare i nostri territori di tante nove risorse suk fronte della digitalizzazione, dello sviluppo imprenditoriale, del contrasto all’emarginazione sociale, della tutela ambientale e della rigenerazione urbana. Una sfida sul piano amministrativo ed organizzativo che fa seguito ad una sfida vinta sul piano relazione perché già da quasi 10 anni i Comuni di questa area hanno dimostrato di saper andare oltre in singoli campanili con una visione strategica ampia e condivisa che già ha portato a grandi risultati».

Conclude l’assessore Gerardo Pessetto, in rappresentanza del Comune di Asolo: «Una sottolineatura particolare va data alla nuova linea di finanziamenti attivata con questa seconda Strategia, quella dedicata alla cultura sottoforma di investimenti in rigenerazione urbana che permetteranno di riqualificare alcuni luoghi simbolo del nostro territorio. Luoghi che non vanno assolutamente dispersi perché la nostra storia e la nostra cultura sono patrimonio di tutti e arricchiscono le nostre vite oltre a rappresentare opportunità di sviluppo per il turismo del nostro territorio».

FOTOGRAFIA DELL’AREA URBANA (AU)

Dinamiche demografiche. L’AU si caratterizza per un’elevata densità abitativa con 401 abitanti/kmq, contro una media regionale di 266 abitanti/kmq, con picchi di 653 abitanti/kmq a Caerano di San Marco, 646 abitanti/kmq a Castelfranco Veneto e 635 abitanti/kmq a Montebelluna). L’indice di vecchiaia nell’AU è pari a 147, vale a dire che sono presenti 147 anziani (popolazione con 64 anni e più) ogni 100 under 15. I residenti “over 65” sono 34.852 e rappresentano il 21% dei residenti complessivi, mentre gli “over 80” sono 10.221 e raggiungono il 6% dei residenti totali.

A queste dinamiche demografiche si aggiungono importanti cambiamenti nella struttura delle famiglie che impattano sulle sfide economiche, sociali e territoriali/ambientali dell’area e sul mercato del lavoro.

Nel 2021 si contano 67.057 famiglie nell’AU, 24.454 delle quali (il 36%) sono unipersonali, in costante aumento, mentre diminuisce la dimensione media delle stesse.

Mondo delle imprese

L’AU conta, al 31.12.2022, 18.934 unità locali (erano 18.834 nel 2021 e 19.387 nel 2009), concentrate per il 22% a Castelfranco Veneto, per il 21% a Montebelluna e per il 6% ad Asolo.

L’area ha una densità di 114 imprese ogni 1000 abitanti.

Gli addetti sono 65.592; erano 63.164 nel 2021 (+2.428 addetti).

Unità locali in base al settore:

· agricolo 2.391 unità locali (13% del totale) con 2.604 addetti (4% del totale);

· manifatturiero 2.707 unità locali (15% del totale) con 23.041 addetti (37% del totale);

· costruzioni 2.768 unità locali (15% del totale) con 5.728 addetti (9% del totale);

· commercio* 3.930 unità locali (22% del totale) con 9.196 addetti (15% del totale);

· servizi 6.125 unità locali (34% del totale) con 21.546 addetti (35% del totale).

*In particolare, il commercio al dettaglio, determinante per la vitalità dei centri urbani, conta 1.991 unità locali e 4.816 addetti, concentrate per il 29% a Castelfranco e per il 24% a Montebelluna, seguiti da Vedelago, Loria e Asolo.

L’Area urbana è sede di 2 distretti produttivi riconosciuti dalla Regione Veneto ("Sportsystem di Asolo e Montebelluna” e "Legno arredo del trevigiano") e di 3 Distretti urbani del commercio: "Distretto del Commercio di Castelfranco Veneto", Distretto "La città emporio" di Montebelluna e Distretto “Charta Histriana tra storia, itinerari e shopping” a Istrana.

Qualità dell’ambiente urbano

Rete ecologica e infrastrutture verdi

Le aree a verde pubblico coprono nell’area urbana circa 250 ha.

Mobilità dei residenti

88.715 residenti dell’area urbana ogni giorno si spostano:

· per motivi di lavoro (60.995)

· di studio (27.720)

Il 57% si sposta al di fuori del Comune abituale di dimora: un dato cresciuto drasticamente negli ultimi 20 anni.

Piste ciclabili

Oltre 150 i km di piste ciclabili nell’area

IMPOSTAZIONE GENERALE DELLA STRATEGIA

La strategia si è sviluppata nella rinnovata consapevolezza che per governare i cambiamenti in atto ed affrontare le comuni sfide dell’area - che ha una configurazione spaziale di natura reticolare - è necessario potenziare la logica della governance d’area vasta tesaurizzando il capitale relazionale maturato tra Enti pubblici nella fase attuativa della concertazione SISUS 2014-2020.

Questi i punti qualificanti della Strategica 2021-2027:

· consolidare la positiva esperienza dell’AU estendendo il sistema urbano ad altri territori ad esso organicamente connessi (Fonte, Loria e Volpago del Montello) e funzionali a una più equilibrata attuazione degli interventi strategici previsti dal PR FESR 2021-2027 per le AU;

· sviluppare i nuovi temi sfidanti per l’area della rigenerazione urbana, della mobilità sostenibile, delle infrastrutture verdi e dello sviluppo di cultura e turismo assegnati dalla programmazione 2021-2027 allo Sviluppo Urbano Sostenibile;

· rispondere alle sfide e impatti poste dai nuovi flussi di mobilità indotti dalla Superstrada Pedemontana Veneta trasformandole in opportunità sia per la revisione della mobilità dell’area sia per una valorizzazione turistica della stessa collegata al turismo slow, delle città d’arte e ville venete, dei luoghi della Grande Guerra e dal recente riconoscimento Monte Grappa quale riserva biosfera MAB Unesco.

L’Area Urbana ha scelto di supportare lo sviluppo del proprio territorio attraverso la condivisione di CINQUE obiettivi strategici:

1. permettere ai cittadini, alle imprese e ai Comuni dell’Area Urbana di cogliere i vantaggi della digitalizzazione.

2. rafforzare nell’Area Urbana la protezione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi e ridurre tutte le forme di inquinamento.

3. promuovere nell’Area Urbana la mobilità urbana multimodale sostenibile per la transizione verso un’economia a zero emissioni di carbonio.

4. promuovere nell’Area Urbana l’inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali.

5. rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale in tutto il territorio dell’Area Urbana.

AZIONI E PROGETTI

DIGITALIZZAZIONE NELLE AREE URBANE

VENETO DATA PLATFORM

Progetto: Mydata 2.0 Veneto Data Platform

Beneficiari: Comune di Montebelluna in qualità di capofila dell’Area in sinergia con le altre Aree Urbane

Costo totale: € 426.619,64

Target: 13 Comuni

Finanziamento regionale previsto nella SISUS: € 426.619,64

Il progetto (attraverso MyData, acquisto di sensoristica, sviluppo di API, implementazione della rete di raccolta dei dati) prevede lo sviluppo di una base di conoscenza di dati utilizzabile per la realizzazione di:

1. servizi altamente semplificati destinati ai cittadini, grazie alla capacità della piattaforma MyData di mettere a disposizione dati generali e di contesto, anche mediante lo sviluppo di interfacce di programmazione dell’applicazione-API; in particolare, saranno sviluppati servizi destinati ai cittadini nell’ambito della mobilità, basati sull’utilizzo di dati acquisiti automaticamente da sensoristica e gestionali (es. sviluppo di servizi avanzati MaaS);

2. servizi di gestione e monitoraggio, basati su sistemi intelligenti di acquisizione dati e attuazione che prevedano la raccolta sistematica e standardizzata di dati da sensori e gestionali, per garantire maggior capacità di pianificazione e di gestione relativamente a diversi ambiti, in particolare aree verdi, percorsi ciclo pedonali, alloggi ERP e co-housing, nonché per il supporto al monitoraggio dei piani comunali come ad esempio il PUMS, PAESC

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Progetto: Mycity 2.0

Beneficiari: Comune di Montebelluna in qualità di capofila dell’area in sinergia con le altre Aree Urbane

Costo totale: € 255.971,79

Finanziamento regionale previsto nella SISUS: € 255.971,79

E’ previsto lo sviluppo di un unico progetto denominato “MyCity 2.0” predisposto in collaborazione con

tutte le AU e contenente specifici dispiegamenti per ogni AU. Questo permetterà di ottenere la massima

efficacia degli stanziamenti e garantirà sia la replicabilità sia la possibilità di fornire servizi con un

approccio di area vasta. Il progetto prevede: l’aggiornamento dei servizi MyCity e lo sviluppo della loro

componente territoriale nei Comuni dell’Area urbana;

· il dispiegamento di servizi MyCity nei nuovi Comuni dell’Area urbana non già finanziati con fondi PNRR;

· lo sviluppo di servizi per una migliore esperienza di fruibilità, anche sotto gli aspetti della sicurezza, in primis delle infrastrutture verdi riqualificate, e secondariamente di tutte le aree verdi già esistenti;

· l’integrazione dei servizi sviluppati tramite finanziamento PNRR con gli ambienti di MyPortal (MyArea

· e MyPA)

PMI NELLE AREE URBANE

Beneficiari: piccole e medie imprese in vari settori (cultura, turismo, commercio, sociale)

Costo totale: € 511.943,58

Finanziamento regionale previsto nella SISUS: € 255.971,79

Co-finanziamento beneficiario: € 255.971,79

Progetto 1: Sostegno alle PMI nell’Area Urbana Asolano Castellana Montebellunese

Potenziali beneficiari e descrizione: i singoli progetti e le imprese beneficiarie saranno individuati con procedura a bando, emanato a livello regionale, eventualmente in edizioni successive, in coerenza con gli interventi inseriti nella SISUS e con i criteri di selezione delle operazioni.

Tempi previsti per l’avvio dell’intervento: l’intervento verrà realizzato a partire dal 2025.

Progetto FLEX. Sostegno alle PMI nell’Area Urbana Asolano Castellana Montebellunese

Potenziali beneficiari e descrizione: i singoli progetti e le imprese beneficiarie saranno individuati con procedura a bando, emanato a livello regionale, eventualmente in edizioni successive, in coerenza con gli interventi inseriti nella SISUS e con i criteri di selezione delle operazioni.

Tempi previsti per l’avvio dell’intervento: l’intervento verrà realizzato a partire dal 2027.

INTERVENTI PER L’AMBIENTE

INFRASTRUTTURE VERDI NELL'AREA URBANA

Beneficiari: Comune di Castelfranco Veneto, Montebelluna, Volpago del Montello, Riese Pio X

Costo totale: 3.160.000,00

Finanziamento regionale: € 2.774.307,53 - Co-finanziamento beneficiario: € 385.692,47

Infrastrutture verdi nell’area urbana asolano castellana montebellunese

I progetti riguardano la realizzazione di nuove infrastrutture verdi, ovvero ampliamento di infrastrutture verdi esistenti. Con approccio sinergico ed integrato nell’ottica dei servizi ecosistemici, del miglioramento della qualità ambientale in ambito urbano, del rafforzamento della biodiversità sarà realizzata la seguente tipologia di interventi: a) interventi per il rinverdimento in ambito urbano con nuovi inserimenti arborei ed il conseguente incremento del verde pubblico anche attraverso la depavimentazione e ripermeabilizzazione di suoli, con collaterali effetti positivi sulla regimazione idrica e sul contrasto alle isole di calore; b) realizzazioni infrastrutture verdi lungo i corsi d’acqua e alcune arterie viarie che prevedano l’inserimento di essenze arboree, adatte alla fitodepurazione ed aventi un impatto sulla qualità delle acque.

Progetto 1: Restauro e riqualificazione dei Giardini pubblici del Castello a Castelfranco Veneto

Beneficiario: Comune di Castelfranco Veneto

Costo totale: € 555.000

Sostegno ITI (Investimento Territoriale Integrato): € 497.853,87

Co-finanziamento: € 57.146,13

L’intervento si configura come una riqualificazione di un’area verde con approccio ecosistemico mediante azioni di connessione paesaggistica e di tutela ecologica di un’area che presenta alta situazione di vulnerabilità.

L’intervento mira a potenziare la relazioni tra i giardini e l’ambiente umido del fossato, al fine di favorire una reciproca contaminazione e un complessivo arricchimento dell’ambiente naturale e paesaggistico. Questo avverrà anche attraverso nuove piantumazioni, che saranno poste in opera scegliendo fra cultivar autoctone e resistenti e in sostituzione delle piante alloctone o infestanti. Questo primo stralcio funzionale del progetto attuerà la porzione di intervento sull’area verde del settore meridionale del parco per complessivi 22.140 mq.

Progetto 2: Circuito dei Parchi cittadini del Comune di Montebelluna

Beneficiario: Comune di Montebelluna

Costo totale: € 445.000

Sostegno ITI: € 400.000

Co-finanziamento: € 45.000

Il progetto prevede la realizzazione di interventi che consentono di contrastare la perdita di superfici e habitat preziosi per la biodiversità, mediante l’aumento e la diversificazione del patrimonio arboreo in aree che ne sono quasi sprovviste.

Il progetto prevede infatti di mettere a dimora essenze principalmente autoctone del seguente tipo: alberi d’alto fusto a foglia caduca; alberi da frutto di specie antiche; arbusti.

Nell’ambito del progetto complessivo, questo primo stralcio funzionale riguarda la sistemazione dell’area più grande contigua a Parco Bertolini e quella subito ad est al fine di generare fin da subito il potenziamento dell’offerta ecologica e la messa in rapporto sinergico con gli spazi a parco cittadino senza cesure o separazioni date da assi viari.

Progetto 3: Realizzazione di giardino e Parco Urbano nel centro di Volpago del Montello

Beneficiario: Comune di Volpago del Montello

Costo totale: € 1.090.000

Sostegno ITI: € 980.000

Co-finanziamento: € 110.000

Il progetto prevede la realizzazione di un parco urbano di 1,35 ettari in un'area ancora integra, che non ha subito modifiche sostanziali nel tempo. L'area, che si trova tra via San Carlo e via B. Longhena, è al limite dell'edificato e si configura come elemento di unione tra l'area urbana e il Montello, sito Natura 2000.

Il parco sarà caratterizzato da un'ampia varietà di essenze autoctone, che contribuiranno a valorizzare la biodiversità del territorio. Il parco sarà inoltre dotato di percorsi tematici e ludici, che lo renderanno un luogo fruibile da tutti i cittadini, in particolare dai bambini e dai ragazzi.

Progetto 4: Sviluppo di sinergie integrate per la mobilità lenta e la creazione di reti ecologiche funzionalizzando gli habitat naturali nel Comune di Riese Pio X

Beneficiario: Comune di Riese Pio X

Costo totale: € 600.000

Sostegno ITI: € 480.307,53

Co-finanziamento: € 119.692,47

Il progetto prevede 4 interventi: rafforzamento della rete ecologica dell’asse fluviale principale, piantumazione di specie arboree e arbustive lungo le arterie principali di comunicazione stradale, creazione di fasce tampone arboree e arbustive in aree marginali parallele alla Superstrada Pedemontana Veneta, creazione di nuove aree boscate di pianura.

Progetto FLEX. Restauro e riqualificazione dei Giardini pubblici del Castello a Castelfranco Veneto – Stralcio funzionale

Beneficiario: Comune di Castelfranco Veneto

Costo totale: € 270.000,00

Sostegno ITI: € 240.146,13

Co-finanziamento: € 29.853,87

Questo secondo stralcio autonomo funzionale del progetto 1 attuerà la porzione di intervento sull’area verde del settore settentrionale del parco per complessivi 16.360 mq.

Progetto FLEX. Circuito dei parchi cittadini del Comune di Montebelluna – Stralcio funzionale

Beneficiario: Comune di Montebelluna

Costo totale: € 200.000,00

Sostegno ITI: € 176.000,00

Co-finanziamento: € 24.000,00

Nell’ambito del complessivo progetto 2, questo secondo stralcio funzionale perfeziona il circuito e lo completa andando ad intervenire in una zona soggetta a fenomeni di emarginazione e, sebbene contigua al centro, marginale al tessuto sociale.

PERCORSI CICLABILI NELLE AREE URBANE

Beneficiari: progetto in forma associata fra i Comuni di Asolo (capofila), Fonte e Maser, Consorzio Bosco del Montello

Costo totale: € 2.100.000

Finanziamento regionale: € 1.535.830,71

Co-finanziamento beneficiari: € 564.169,29

L’intervento consentirà di intervenire su un totale di 12,5 km di infrastrutture dedicate ai ciclisti.

Progetto 1: Completamento percorsi ciclopedonali dei Comuni di Asolo (capofila), Fonte e Maser sul Sentiero degli Ezzelini

Beneficiari: Comuni di Asolo, Fonte e Maser

Costo totale: € 1.700.000,00

Sostegno ITI: € 1.235.830,71

Co-finanziamento: € 464.169,29

L’intervento prevede il completamento dei percorsi ciclopedonali dei Comuni di Asolo, Fonte e Maser per un tratto di 4 Km, mediante i seguenti interventi di realizzazione di nuovi tratti di piste ciclopedonali e riqualificazione di marciapiedi a pista ciclopedonale.

Progetto 2: Completamento e miglioramento della fruibilità della Pista ciclopedonale “La Tradotta” sul territorio di Montebelluna e Volpago del Montello

Beneficiari: Consorzio Bosco del Montello

Costo totale: € 400.000

Sostegno ITI: € 300.000

Co-finanziamento: € 100.000

Il progetto prevede per tutta la lunghezza dell’intervento, in prima fase, il consolidamento del sottofondo esistente. Successivamente, sulla stessa larghezza di circa 3 m, si prevede la realizzazione di trattamento doppio strato.

Tale pavimentazione consente quindi una maggiore fruibilità in sicurezza e una maggiore accessibilità da parte di ogni tipo di ciclo.

PUNTI DI RICARICA ELETTRICA

Beneficiario: Mobilità di Marca Spa

Costo totale: € 500.000

Finanziamento regionale: € 422.353,45

Co-finanziamento beneficiario: € 77.646,55

Progetto 1: Acquisto e installazione di 4 punti di ricarica per autobus elettrici presso l’autostazione di Montebelluna” - Stralcio funzionale per 3 colonnine

Costo totale: € 375.000,00

Sostegno ITI: € 359.000,43

Co-finanziamento: € 15.999,57

Target: 3 punti di ricarica

L’investimento si sostanzia nell’acquisto e installazione, presso l’autostazione di Montebelluna, di 3 sistemi per la ricarica di autobus elettrici posti ad oggetto dell’azione 2.8.3 ed alla quale risulta direttamente correlato.

Stato di realizzazione del progetto: ideazione progetto e studio di fattibilità in corso; progettazione

preliminare da avviare.

Tempi previsti di realizzazione: entro il 2028.

Progetto FLEX. Acquisto e installazione di 4 punti di ricarica per autobus elettrici presso l’autostazione di Montebelluna” - Stralcio funzionale per 1 colonnina

Potenziale beneficiario: Mobilità di Marca Spa

Costo totale: € 125.000

Sostegno ITI: € 63.353,02

Co-finanziamento: € 61.646,9

Target: 1 punto di ricarica

L’investimento si sostanzia nell’acquisto e installazione, presso l’autostazione di Montebelluna, di 1 sistema per la ricarica di autobus elettrici.

Stato di realizzazione del progetto: ideazione progetto e studio di fattibilità in corso; progettazione preliminare da avviare.

Tempi previsti di realizzazione: entro il 2028.

MATERIALE ROTABILE PULITO

Beneficiario: Mobilità di Marca Spa

Costo totale: € 1.785.000

Finanziamento regionale: € 1.604.089,85

Co-finanziamento beneficiari: € 180.910,15

Progetto 1: Acquisto e installazione di 2 autobus nuovi di tipo sub-urbano 12 e pianale ribassato a trazione elettrica

Costo totale: € 1.517.250

Sostegno ITI: € 1.363.476,37

Co-finanziamento: € 153.773,63

Target: 160 passeggeri.

L’investimento si sostanzia nell’acquisto di 2 autobus nuovi di tipo suburbano 12 metri e pianale ribassato a trazione elettrica destinati al rinnovo del parco veicolare impiegato nelle linee di trasporto pubblico urbano e del comune di Montebelluna. L’intervento prevede la contestuale dismissione di altrettanti mezzi più obsoleti.

Stato di realizzazione del progetto: ideazione progetto e studio di fattibilità in corso; progettazione preliminare da avviare.

Tempi previsti di avvio del progetto: 2025.

Progetto FLEX: Acquisto e installazione di 1 autobus nuovo di tipo sub-urbano 12 e pianale ribassato a trazione elettrica

Potenziale beneficiario: Mobilità di Marca Spa

Costo totale: € 267.750

Sostegno ITI: € 240.613,48

Co-finanziamento: € 27.136,52

Target: 80 passeggeri

L’investimento si sostanzia nell’acquisto di 1 ulteriore autobus ad integrazione del rinnovo del parco mezzi circolante nelle linee di trasporto pubblico urbano e periurbano nel Comune di Montebelluna.

Stato di realizzazione del progetto: ideazione progetto e studio di fattibilità in corso; progettazione

preliminare da avviare.

Tempi previsti di avvio del progetto: 2028.

SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI: BIGLIETTAZIONE UNICA E INFOMOBILITÀ

Beneficiari: Aziende titolari dei contratti di servizio per la gestione dei servizi minimi di TPL, Comuni

afferenti all’Area Urbana.

Costo totale: 1.407.844,82

Finanziamento regionale: € 1.407.844,82

Progetto 1: Sistema territoriale integrato per la gestione della mobilità (stralcio funzionale autonomo)

Potenziale beneficiario: Mobilità di Marca Spa

Costo totale: € 966.293,49

Sostegno ITI: € 966.293,49

L’intervento prevede:

1. adeguamento tecnologico a protocolli Maas (Mobility as a Service) regionali per interoperabilità con HUB digitale della mobilità regionale: centrale, hardware, software, attrezzatura;

2. raccolta, monitoraggio e gestione di eventi di traffico, flussi di traffico, dati TPL e spostamenti casa lavoro/casa studio, dati altri operatori di mobilità, centralizzazione semaforica, interoperabilità con l'HUB digitale dell'infomobilità regionale della mobilità.

Stato di realizzazione del progetto e cronoprogramma: il progetto si svilupperà dal 2025 e si concluderà entro il 2027.

Progetto FLEX. Sistema territoriale integrato per la gestione della mobilità (stralcio funzionale autonomo)

Costo totale: € 441.551,33

Sostegno ITI: € 441.551,33

Potenziale beneficiario: Mobilità di Marca Spa

Con le eventuali risorse finanziarie attribuite dalla quota di flessibilità verrà realizzato un secondo stralcio funzionale autonomo del progetto 1.

Stato di realizzazione del progetto e cronoprogramma: il progetto si svilupperà dal 2025 e si concluderà entro il 2027.

INCLUSIONE ABITATIVA

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)

L’intervento prevede 73 utenti per gli alloggi sociali nuovi o modernizzati dell’Area Urbana.

Beneficiario: ATER Treviso, AEEP - Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto

Costo totale: 992.547,37

Finanziamento regionale: € 890.690,05

Co-finanziamento beneficiari: € 101.857,32

Progetto 1. Manutenzione straordinaria per la riqualificazione e il riatto di 12 alloggi ERP nei Comuni di Caerano di San Marco, Castelfranco Veneto, Montebelluna, Riese Pio X e Volpago del Montello – stralcio funzionale 8 alloggi

Costo totale: € 306.748,52

Sostegno ITI: € 255.819,87

Co-finanziamento: € 50.928,65

Totale persone: 35

Livello progettuale: studio di fattibilità

Tempi previsti disponibilità progetto definitivo: entro il 02/2024

TARGET 2024 Tempi previsti avvio e conclusione lavori: 2024

Progetto 1bis. Manutenzione straordinaria per la riqualificazione e il riatto di 12 alloggi ERP nei Comuni di

Caerano di San Marco, Castelfranco Veneto, Montebelluna, Riese Pio X e Volpago del Montello - stralcio funzionale 4 alloggi

Totale persone: 15

Costo totale: € 306.748,55

Sostegno ITI: € 255.819,88

Co-finanziamento: € 50.928,67

Livello progettuale: studio di fattibilità Tempi previsti disponibilità progetto definitivo: entro il 02/2024

Tempi previsti avvio lavori: 2024

Progetto 2: Lavori di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico di 4 alloggi di ERP nel Comune di Castelfranco Veneto di proprietà e in gestione di AEEP – Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto

Totale persone: 15

Costo totale: € 225.467,23

Sostegno ITI: € 225.467,23

Livello progettuale: studio di fattibilità

Tempi previsti disponibilità progetto definitivo: 2024

Tempi previsti avvio lavori: 2025

Progetto 3: Lavori di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico di n. 2 alloggi di ERP nel

Comune di Castelfranco Veneto di proprietà e in gestione di AEEP - Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto – quota flex

Totale persone: 8

Costo totale: € 153.583,07

Sostegno ITI: € 153.583,07

Livello progettuale: studio di fattibilità

Tempi previsti disponibilità progetto definitivo: 2025

Tempi previsti avvio lavori: 2026

CO-HOUSING

L’intervento prevede 38 utenti per gli alloggi sociali nuovi o modernizzati dell’Area Urbana.

Beneficiari: IPAB Monsignor Crico – Vedelago, Comune di Castelfranco Veneto, IPAB Centro di Servizi

Guizzo Marseille – Volpago del Montello, IPAB Umberto I - Montebelluna

Costo totale: 2.871.000,09

Finanziamento regionale: € 2.522.267,09

Co-finanziamento beneficiari: € 348.733

Progetto 1: Recupero di villa Alessandrini per la realizzazione di 5 unità abitative da destinare a co-housing.

Beneficiario: IPAB Monsignor L. Crico – Vedelago

Costo totale: € 750.000

Sostegno ITI: € 750.000

Numero di potenziali utenti serviti: in ciascuno di 5 alloggi possono risiedere fino a 2 utenti, per un

totale complessivo di 10 utenti.

Livello di progettazione: idea-progetto Tempi previsti disponibilità progetto definitivo: entro 2024

Tempi previsti avvio lavori: entro 2024

Progetto 2: Intervento di recupero edifici annessi alla ex Casa Cattani di via Loreggia per la realizzazione di 5 unità abitative da destinare a co-housing

Beneficiario: Comune di Castelfranco Veneto

Costo totale: € 750.000

Sostegno ITI: € 450.000

Co-finanziamento: € 300.000

Numero di potenziali utenti serviti: in ciascuno dei 5 alloggi possono risiedere fino a 2 utenti, per un

totale complessivo di 10 utenti.

Livello di progettazione: studio di fattibilità

Tempi previsti disponibilità progetto preliminare: entro 2023

Tempi previsti avvio lavori: entro 2024

Progetto 3: Intervento di manutenzione straordinaria di edificio pubblico esistente finalizzato alla

realizzazione di 5 alloggi per inclusione abitativa (co-housing sociale)

Beneficiario: Centro di servizi Guizzo Marseille IPAB

Costo totale: € 750.000

Sostegno ITI: € 750.000

Numero di potenziali utenti serviti: in ciascuno dei 5 alloggi possono risiedere fino a 2 utenti, per un totale complessivo di 10 utenti.

Livello di progettazione: idea-progetto

Tempi previsti disponibilità progetto preliminare: entro 2023

Tempi previsti avvio lavori: 06/2024

Progetto 4: Recupero edilizio di 4 alloggi pubblici sfitti, da destinare a cohousing e finalizzato a favorire una migliore inclusione sociale e il welfare di comunità

Beneficiario: IPAB Umberto I Montebelluna

Costo totale: € 621.000,09

Sostegno ITI: € 572.267,09

Co-finanziamento: € 48.733,00

L’Umberto I è proprietario di un edificio attualmente destinato a residenzialità extraospedaliera per persone anziane non autosufficienti, che rimarrà sfitto e non occupato nel 2024. L’edificio presenta carenze sismiche, oltre che statiche e strutturali, ed è già stata deliberata la sua demolizione, in quanto il risanamento è antieconomico e sul sedime dell’edificio da abbattere verranno riedificati nuovi alloggi da destinare a cohousing.

Si prevedono 4 alloggi da realizzare, ciascuno da 2 posti letto per un totale massimo di 8 posti letto.

ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE INTEGRATO DELLE PERSONE CHE ACCEDONO AI SERVIZI ABITATIVI DI CO-HOUSING DELL’AREA URBANA ASOLANO CASTELLANA MONTEBELLUNESE

Beneficiari: IPAB Monsignor Luigi Crico – Vedelago, Comune di Castelfranco Veneto, IPAB Centro di Servizi

Guizzo Marseille – Volpago del Montello, IPAB Umberto I - Montebelluna

Costo totale: € 526.117,50

Finanziamento regionale: € 526.117,50

L’intervento prevede il sostegno di progettualità sociali orientate all’accompagnamento e al sostegno dei soggetti target attraverso percorsi di presa in carico multidisciplinare finalizzati allo sviluppo dell’autonomia e dell’inclusione sociale, promossi da soggetti accreditati, nell’ambito di partenariati territoriali ampi che prevedano il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore (e secondo un’ottica integrata e/o multifondo).

Progetto 1: Recupero di villa Alessandrini per la realizzazione di 5 unità abitative da destinare a co-housing- servizio di accompagnamento

Beneficiario: IPAB Monsignor Luigi Crico – Vedelago

Costo totale: € 149.066,63

Sostegno ITI: € 149.066,63

Progetto 2: Intervento di recupero edifici annessi alla ex Casa Cattani di via Loreggia per la realizzazione di 5 unità abitative da destinare a co-housing- servizio di accompagnamento

Beneficiario: Comune di Castelfranco Veneto

Costo totale: € 149.066,63

Sostegno ITI: € 149.066,63

Progetto 3: Intervento di manutenzione straordinaria di edificio pubblico esistente finalizzato alla realizzazione di n5 alloggi per inclusione abitativa co-housing sociale - servizio di accompagnamento

Beneficiario: IPAB Centro di Servizi Guizzo Marseille – Volpago del Montello

Costo totale: € 149.066,62

Sostegno ITI: € 149.066,62

Progetto FLEX -: Recupero edilizio di 4 alloggi pubblici sfitti, da destinare a cohousing e finalizzato a favorire una migliore inclusione sociale e il welfare di comunità - servizi di accompagnamento

Beneficiario: IPAB Umberto I - Montebelluna

Costo totale: € 78.917,62

Sostegno ITI: € 78.917,62

PROGETTI PER LA RIGENERAZIONE URBANA E CULTURALE

Beneficiari: Comune di Montebelluna, Comune di Maser (capofila) in forma associata con il Comune di Altivole, Comune di Trevignano (capofila) in forma associata con i Comuni di Caerano di San Marco e di Istrana.

Costo totale: € 2.370.113,64

Finanziamento regionale: € 2.133.098,20

Co-finanziamento beneficiari: € 237.015,44

L’intervento proposto prevede la realizzazione di 3 progetti di rigenerazione urbana, culturale e turistica.

Progetto 1: Restauro di edificio annesso alla Villa Correr-Pisani nel complesso del MEVE “Memoriale Veneto della grande guerra”

Beneficiario: Comune di Montebelluna

Costo totale: € 800.000

Sostegno ITI: € 720.000

Co-finanziamento Comune di Montebelluna: € 80.000

Target: 44.988 persone

L’intervento si propone come stralcio di completamento dell'intervento complessivo di restauro della Villa Correr Pisani, centro espositivo contemporaneo, e nello specifico degli annessi collocati nella parte orientale del lotto.

Livello di progettazione: progetto di fattibilità tecnico-economica.

Tempi previsti avvio lavori: entro 2024.

Progetto 2: Progetto integrato Altivole e Maser

Progetto integrato con interventi sui Comuni di Maser e Altivole che ricopre gli ambiti del recupero, conservazione, valorizzazione, messa in sicurezza, rifunzionalizzazione di edifici e spazi pubblici aperti. Un intervento di recupero, promozione e valorizzazione delle aree urbane attraverso interventi ad alto impatto culturale, con particolare attenzione agli interventi volti allo sviluppo di spazi adatti ad ospitare attività ad alto impatto culturale in un’ottica di integrazione delle funzioni.