Parco Manin a Montebelluna diventa una spiaggia: al via il primo trofeo "Spiazza cup"

Parco Manin diventa….una spiaggia! Attesi oltre 200 sportivi per la prima edizione di SPIAZZA CUP – beach volley & rugby. E’ quello che accadrà nei prossimi giorni quando una serie di bilici colmi di sabbia raggiungeranno Montebelluna per allestire il campo da gioco dove nel week end si sfideranno le squadra di Beach rugby e beach volley. Sono infatti oltre 200 gli atleti attesi in Città da tutto il Veneto per partecipare alla manifestazione SPIAZZA CUP Volley & Rugby CUP organizzata da Montevolley e Montebelluna Rugby 1977 con il coordinamento di 6'sTeam Montebelluna e patrocinata dal Comune di Montebelluna che ha messo a disposizione Parco Manin. Collaborano all’evento anche FIR Veneto e FIPAV TRE-UNO.

Quella in programma è la prima edizione di una manifestazione che si svilupperà su tre giorni: venerdì dalle 18.00 alle 22.00 e sabato dalle 9.00 alle 17.00 si terrà il torneo di Beach volley 4X4 misto, mentre sabato pomeriggio dalle 18.00 alle 22.00 e domenica mattina dalle 9.00 alle 13.00 sarà rispettivamente la volta del torneo maschile e di quello femminile del Beach rugby che per l’occasione è anche tappa per il trofeo italiano.

La manifestazione si avvale anche della collaborazione di altre realtà locali tra cui gli Alpini di Montebelluna e molti volontari delle associazioni sportive locali (Montebelluna Rugby 1977, Montevolley, The Fox Montebelluna Rugby Femminile, Montebelluna Rugby Junior, Montebelluna Basket, Piscine Comunali Chiara Giavi Montebelluna, Circolo della scherma Montebelluna, Atletica Montebelluna). L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Sarà attivo anche il Terzo tempo village con stand, chioschi e intrattenimento di dj set. Accanto all’area da gioco, sempre in Parco Manin, sarà inoltre allestita un’area camping dove saranno ospitati gli atleti in trasferta.

Commenta l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili, Andrea Marin: “Questa iniziativa, assolutamente unica per Montebelluna, riunisce in un’unica manifestazione due temi che l’amministrazione comunale ha a cuore: l’attenzione ai giovani e la promozione dell’attività motoria.

Sarà una tre giorni all’insegna del divertimento, della socialità, dello sport, della competizione con una formula molto spensierata che ben si addice ai giovani in uno scenario bellissimo e centrale come Parco Manin. Il merito è soprattutto delle nostre associazioni sportive locali, in primis di Montevolley, Montebelluna Rugby 1977 e 6'sTeam Montebelluna che non mancano di dimostrare ancora una volta quanto abbiano a cuore lo sport e le nuove generazioni: grazie!”.

Aggiunge il sindaco, Adalberto Bordin: «Mese dopo mese Montebelluna ospita manifestazioni di spessore provinciale e, come in questo caso, regionale. La forza di questi progetti è senza dubbio la costante sinergia tra le associazioni del territorio, l’amministrazione comunale e gli uffici tecnici. Un impegno che molto spesso va ben oltre i confini professionali e che si compone di ore ritagliate dal proprio lavoro, dalla propria famiglia e dal proprio tempo libero per mettere a punto proposte innovative e originali come Spiazza Cup che ospiteremo in Città nel prossimo week end. Il mio plauso quindi ai tantissimi volontari che si spendono per iniziative come queste mettendo gli altri al primo posto».

Interviene Mauro Vettoretti, presidente di Montebelluna Rugby: «Per quanto riguarda il rugby siamo riusciti, grazie al Comitato Rugby Veneto e alla FIR, a inserire SPIAZZA CUP tra le tappe valide per il Trofeo Nazionale Beach Rugby. Questo ci fa estremamente piacere e ci stimola a fare ancora meglio per ripeterci anche il prossimo anno con ancora più squadre, sia maschili che femminili. Portare il beach rugby lontano dalle spiagge abituali è una scommessa ma la Città di Montebelluna, nella sua vocazione sportiva, può accogliere questo evento nella bella cornice del Parco Manin».

Aggiunge il direttore sportivo di Montevolley, Lucio Loat: «Spiazza Cup è un evento a cui le due società Montevolley e rugby Montebelluna da tempo pensavano. Si sono realizzate le condizioni per dare il via al progetto e in poco tempo la macchina è partita grazie alla sinergia tra le due società e il supporto di 6'sTeam. Il torneo parte quest'anno ma siamo ambiziosi: Montebelluna merita un evento di caratura nazionale e lavoreremo per questo». Concludono i rappresentanti di 6’s Team: «L’evento Spiazza Cup è alla sua prima edizione; l’obiettivo è quello di farlo diventare un appuntamento fisso di sport e sano divertimento, magari allargando l’offerta con altre discipline e servizi dedicati a tutti. Come 6’s Team cerchiamo di promuovere anche attività che possano uscire dai consueti campi da gioco, piste, piscine o palazzetti, questa iniziativa lo dimostra e vuole sottolineare il valore dello sport come momento di aggregazione e l’importanza che ha a livello sociale, soprattutto nei giovani. Come prima edizione i tempi sono stati un po’ ristretti ma grazie al contributo dell’amministrazione, delle Federazioni di riferimento, ai partner che ci sostengono e dei volontari siamo riuscite ad organizzare il tutto».