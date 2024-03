Quaterna fortunata al Lotto, vinti 200mila euro a Montebelluna

Gioca otto euro al Lotto e ne vince quasi 200mila: è successo sabato 16 marzo alla tabaccheria "Vizi e Capricci" in via Castellana a Montebelluna. Protagonista della vincita una donna del posto che ha giocato la quaterna su due ruote: quelle di Firenze e Genova, puntando 4 euro su entrambe le ruote, centrando la quaterna sulla ruota di Genova con i numeri 6 - 10 - 37 - 62 per una vincita di 199.272 euro.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la vincitrice sarebbe una giocatrice abituale, di mezza età, che il giorno di ogni estrazione si ferma alla tabaccheria di Ivan Sampietro per giocare i suoi numeri. Residente nei quartieri sud di Montebelluna la fortunata vincitrice, dopo essersi accorta della vincita ha chiamato al telefono il titolare della tabaccheria, Ivan Sampietro annunciandogli che nei prossimi giorni passerà a festeggiare insieme a lui. Le fotocopie della schedina vincente, intanto, sono già state esposte nel punto vendita lungo via Castellana. In passato nella tabaccheria "Vizi e Capricci" erano stati vinti 78mila euro, 10mila e 20mila euro, ma mai vincite al Lotto di quasi 200mila euro. Sempre sabato scorso è stata inoltre centrata un'altra quaterna questa volta di quasi 13mila euro. Chi la ha giocata aveva puntato solo 10 centesimi sulla quaterna in una schedina da 1,5 euro in tutto.