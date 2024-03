Ponte di Piave, nuovo medico di base: prende servizio la dottoressa Cocco

Il 2 aprile 2024 prenderà servizio a Ponte di Piave la dottoressa Mariorita Salvatorica Cocco. I cittadini di Ponte di Piave, per la scelta del nuovo medico di base il cui ambulatorio è a Negrisia in via Chiesa 54/A, potranno accedere allo sportello amministrativo del distretto in piazza Sarajevo, nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13 o inviare una mail a sportello.oderzo@aulss2.veneto.it allegando un documento di identità e tessera sanitaria.

«La dottoressa Cocco ha una grande esperienza nella medicina di base e potrà essere un punto di riferimento per gli abitanti e le persone fragili di Ponte di Piave e delle frazioni di Negrisia, Levada, Busco e San Nicolò - le parole del sindaco Paola Roma - lavorerà a stretto contatto con la dott.ssa Devescovi Marina, medico di medicina generale, che già opera sul territorio e che ringrazio anche per l’impegno a favore dei pazienti del Centro Servizi “G. Marin” di Ponte di Piave. Attraverso questa sinergia tra le due dottoresse la nostra comunità potrà fruire di un importante e prezioso servizio. Degna di nota è la disponibilità del Dott. Rossi Sirena Franco, farmacista, che ringrazio per l’impegno profuso a favore della cittadinanza pontepiavense, in quanto l'ambulatorio è stato messo a disposizione da parte della farmacia di Negrisia”.