Falcon Expert in lutto, addio al fondatore Augusto: aveva 93 anni

Quest'anno la sua "creatura" più famosa, il negozio "Falcon" a Le Grazie di Preganziol, lungo il Terraglio (poi diventato Falcon-Expert), ha celebrato i 44 anni dalla sua fondazione: per lui era "casa e bottega". Ieri, 26 marzo , si è spento all'età di 93 anni Augusto Falcon: è stato per decenni l'anima di questa attività, un vero e proprio punto di riferimento per elettronica, elettrodomestici e casalinghi della zona. «Ieri all’età di 93 anni si è spento il nostro amato fondatore Augusto Falcon» si legge nella pagina Facebook del negozio «Lo ricordiamo per la sua forza, il suo sorriso che ha illuminato il suo volto e il nostro ogni giorno della sua vita. Insegna agli angeli a sorridere come lo insegnavi ai tuoi collaboratori e chi ti stava intorno! Grazie Presidente mancherai a tutti». Il funerale sarà fissato nelle prossime ore.

Originario di Gardigiano di Scorzè, classe 1931 e ultimo di ben tredici figli, Falcon aveva iniziato la sua avventura nel 1954 in un'officina per la riparazione di bici e quindi nel commercio come titolare di un distributore di carburante, salvo poi trasferirsi nel 1971 a Mogliano per avviare un'attività di vendita di tv e altri elettrodomestici in piazza Pio X. Nel 1980 il grande salto (preceduto nel 1974 dalla costruzione di un'area commerciale sempre nel moglianese): il negozio sul Terraglio che tutti conoscono e la consacrazione grazie anche all'amata moglie, Onelia Marini, sempre al suo fianco.

«Un uomo per cui gli anni sembravano non passare mai, se si guarda all'energia e all'entusiasmo che esprimeva ogni volta che lo si incontrava e ogni volta che si scambiavano due parole» ha commentato il sindaco di Preganziol, Paolo Galeano «Sembrava sempre pronto a iniziare qualcosa, a dare slancio a qualche idea o iniziativa. Grazie al suo percorso lavorativo era un riferimento nel territorio: egli lascia un'importante eredità, anche se con lui se ne va un pezzettino di storia».