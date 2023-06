Ulss 2, cinque milioni dalla Regione per recuperare le prestazioni arretrate

Importante finanziamento destinato all'azienda sanitaria trevigiana che, entro fine anno, punta a ridurre le prestazioni in lista d'attesa da 25mila a 3mila. Il dg Benazzi: «Dal 2024 in servizio gli specializzandi per risolvere la carenza di medici»

La Regione Veneto ha investito 31 milioni di euro (di cui cinque per l'Ulss 2 Marca trevigiana) con l'obiettivo di ridurre le liste d'attesa venutesi a creare a causa della pandemia Covid. Il contributo regionale per tutte le Ulss del Veneto servirà a finanziare nuove prestazioni aggiuntive negli ospedali della regione.

«In questo modo - commenta il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi -, entro fine anno contiamo di eliminare quasi del tutto le prestazioni arretrate, passando dalle 25mila attualmente in lista d'attesa a solo 3mila. Voglio ringraziare tutti i nostri collaboratori sanitari che lavoreranno ore aggiuntive nei prossimi mesi per abbattere il più possibile le liste d'attesa». Se dunque le prestazioni aggiuntive consentiranno di eseguire la maggior parte delle prestazioni ancora inevase entro la fine del 2023, per il problema della carenza di medici in provincia bisognerà attendere fino al 2024: «Solo dall'anno prossimo infatti - conclude Benazzi - entreranno in servizio gli studenti di Medicina che stanno completando in questi mesi la loro specializzazione».