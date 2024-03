Segnale Rai, trasmettitore sul Monte Venda e impianti sulle Prealpi per vedere i canali

Continua il lavoro per riattivare il segnale Rai nei comuni della Pedemontana Veneta: da troppi mesi i cittadini lamentavano problemi di ricezione dei canali televisivi. Ora, grazie alle centinaia di segnalazioni arrivate negli ultimi mesi, il Governo si starebbe impegnando a potenziare il segnale installando un importante trasmettitore sul Monte Venda, oltre a degli impianti collocati a quote medio basse sul margine delle Prealpi, con l’aiuto di micro trasmettitori e il passaggio di una rete al DVBT2 entro settembre. Importanti interventi che porranno fine al problema della mancanza di segnale e che hanno ricevuto in queste ore il plauso del deputato trevigiano della Lega Gianangelo Bof, firmatario di un’interrogazione al ministro delle Imprese e del Made in Italy: «I veneti hanno diritto a un servizio pubblico efficiente su tutto il loro territorio» il suo commento.