Strada del Santo e Treviso-mare: 4 milioni dalla Regione per la sicurezza

«Analogamente a quanto già fatto ad ottobre, interveniamo di nuovo a favore di Veneto Strade con ulteriori stanziamenti a favore della sicurezza stradale e infrastrutturale: il contesto economico internazionale continua ad essere incerto, con ricadute significative sugli aumenti dei prezzi delle materie prime. La sicurezza tuttavia non può aspettare e rimane una priorità: ecco la necessità di intervenire in modo tempestivo, con un provvedimento ad hoc come quello approvato oggi». Commenta così la Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Elisa De Berti l’approvazione, da parte della Giunta regionale, di uno stanziamento di 3.892.800 euro favore di Veneto Strade, per interventi lungo la rete regionale, principalmente rivolti a opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza.

Il provvedimento accoglie la richiesta di Veneto Strade che ha comunicato la necessità di ottenere, per alcuni interventi, un’integrazione di finanziamento necessaria ad assicurare piena copertura ad alcune rilevanti opere lungo la rete stradale in gestione, resasi necessaria anche per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, oltre che dei carburanti e dei prodotti energetici. Lo stanziamento, suddiviso in 1.892.800 euro per l’anno in corso e 2 mln di euro per il 2023, rientra all’interno delle risorse aggiuntive previste con legge di assestamento di bilancio 2022-2024.

Gli interventi nella Marca

Lavori di messa in sicurezza dello svincolo con la costruzione di una rotatoria a Vallio di Roncade, tra la SR 89 “Treviso-Mare” e la SP 64 “Zermanesa”. Stanziamento di 416.354,79 euro per il 2023 e 678.521 euro il 2024. Le risorse vanno ad aggiungersi a 3.619.070 euro già programmati per un totale complessivo di 4.713.945,79 euro.

Lavori di messa in sicurezza con ripristino e consolidamento del piano viabile, in tratti saltuari, della SR 308 “Nuova strada del Santo” lungo la tratta Padova-Castelfranco” ad integrale copertura dell’intervento del costo di 4.000.007 euro, cofinanziato per 1.689.754,79 euro con risorse ministeriali Le risorse programmate con il provvedimento prevedono lo stanziamento di 988.773,21 euro per il 2023 e di 1.321.479 euro per il 2024.