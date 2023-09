Male incurabile, il sorriso di Rosanna Pavanello si spegne a 62 anni

È mancata all'affetto dei suoi cari dopo una breve malattia Rosanna Pavanello, imprenditrice e titolare del mobilificio Pavanello Mobili a San Donà di Piave. Vedova del dottor Leonardo Priore, ex primario di Odontostomatologia e Chirurgia maxillo facciale, Rosanna viveva da anni nel capoluogo della Marca ma per lavoro trascorreva le sue giornate nel Veneziano. Aveva 62 anni

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la notizia della sua scomparsa ha unito in queste ore le due province dove il suo ricordo è ancora ben vivo, soprattutto a San Donà di Piave. Il padre di Rosanna aveva fondato il mobilificio di famiglia nel 1956. Negli ultimi anni era stato preso in gestione proprio da Rosanna e dalla sorella Paola che avevano portato l'azienda a specializzarsi anche nel settore dell'arredamento d'interni. Dopo la laurea in Economia, Rosanna era subito entrata nell'azienda di famiglia con grande competenza e dedizione per il lavoro. Persona solare e piena di empatia lascia gli adorati figli Alberto, Laura e Francesca, le sorelle Paola e Alessandra, sei nipoti, i cognati, amici e parenti tutti. La data dei funerali è stata fissata per mercoledì 27 settembre, alle ore 15, nel Duomo di San Donà di Piave. Subito dopo la cerimonia la salma verrà cremata. Emblematica la frase scelta dai familiari per l'epigrafe della 62enne: "Io continuerò ad amarvi al di là della vita. L'amore è l'anima e l'anima non muore".