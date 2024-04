Suoni di Marca 2024, svelati i primi ospiti: Santi Francesi in concerto a Treviso

Suoni di Marca torna in grande stile per la sua 34esima edizione: sedici serate, da venerdì 12 a sabato 27 luglio, tantissima musica dal vivo, ma anche tradizioni culinarie da tutto il mondo e artigianato locale di qualità. Un festival pensato per un pubblico di tutte le età, con una proposta varia dall’intrattenimento alle zone relax accessibili a tutti, dalla musica live sui palchi San Marco, Caccianiga e Santi Quaranta, agli stand della Mostra-Mercato e del Percorso del Gusto, fino all’Area Bimbi. Dopo l'annuncio delle date del festival, venerdì 12 aprile, sono stati svelati gli artisti che apriranno il festival: i Santi Francesi

Si tratta di un ritorno in grande stile alla formula classica che ha contraddistinto la kermesse: concerti a ingresso libero, senza alcun biglietto o prevendita, a differenza dell’anno scorso, mantenendo comunque l’idea del contributo responsabile agli ingressi dell’area del Festival sulle Mura. Un piccolo aiuto per supportare una realtà che è diventata un punto di riferimento per la bella stagione di tutto il Nordest. La linea artistica non cambia e la parola d’ordine rimane la stessa da sempre: inclusività. Se le scorse edizioni si sono contraddistinte per una vasta gamma di scelte dai più disparati generi musicali, dal rock al cantautorato, dal pop all’elettronica, passando per il rap, il folk, il reggae e l’indie, quest’anno non sarà da meno. A inaugurare Suoni di Marca 2024, come detto, saranno i Santi Francesi, già protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo grazie alla loro hit L’amore in bocca e il rinomato duetto con Skin degli Skunk Anansie, e vincitori della sedicesima edizione di X Factor nel 2022 e di Sanremo Giovani nel 2023. Dopo l’annuncio del tour nei club per il prossimo autunno, il duo piemontese acclamato da critica e pubblico è pronto a calcare i palchi dei festival estivi di tutta la penisola per portare in giro uno spettacolo elegante, romantico e ricco di “suggestioni senza meta”.

Come collaborare

Le posizioni per partecipare come standisti sono ancora aperte, è possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo mail info@suonidimarca.it Suoni di Marca è anche volontariato. Ogni anno più di centocinquanta giovani si mettono in gioco per contribuire alla riuscita di una delle manifestazioni simbolo della città di Treviso in un ambiente accogliente e inclusivo, un’occasione per stare in compagnia, imparare cose nuove e fare amicizia. Non è un caso che col passare delle edizioni questo gruppo sia diventato sempre più numeroso e affiatato. Chiunque sia interessato quindi a far parte di questa grande famiglia può scrivere una mail a staff@suonidimarca.it le porte sono sempre aperte. Disponibili anche come attività di Pcto.