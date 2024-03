Scuola di ballo Junior Giada festeggia vent'anni di attività

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Vent'anni di balli, di musica, di tanta voglia di stare insieme, uniti dalla comune passione per la danza. La scuola Asd Junior Giada di Monastier, fondata e diretta da Katia Carnio, ha festeggiato i suoi 20 anni di attività, con una serata danzante in discoteca, attorniata dai suoi tanti allievi, di tutte le età: dai bambini, agli adulti.

«Questo per me è un grande traguardo - ha spiegato emozionata la maestra - un sogno partito da quando ero bambina. Ho iniziato con la danza classica, per poi approdare a quella moderna, e infine al ballo agonistico. Da ragazza ho partecipato a molte gare in varie discipline del ballo liscio e delle danze standard, in Italia e all'estero, raggiungendo ottimi risultati, per poi continuare con l'insegnamento, che mi consente di trasmettere la mia passione per il ballo». Junior Giada ha sede a Monastier, dove tiene i corsi nel salone polivalente delle scuole medie (latino americano coreografico, danze caraibiche, salsa cubana e bachata) e a Fossalta di Piave, alla palestra Pasini, dove tiene corsi di balli di gruppo e di ballo liscio. «Con i miei allievi si è creato un clima di famiglia, di amicizia e di buone relazioni. Ballare fa stare bene, tiene su di morale, oltre naturalmente a fare bene dal punto di vista fisico e di salute. Dopo la pandemia, il valore del ballo è riconosciuto ancora più di prima, siamo tutti consapevoli che è un impegno davvero bello da condividere, divertendoci, cercando ogni giorno di migliorare le nostre performance artistiche».