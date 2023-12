Scappato di casa la vigilia di Natale, ritrovato il cagnolino Tobia

La mattina della vigilia di Natale, alle 11.25, una signora residente a Sernaglia della Battaglia ha segnalato alle guardie zoofile la presenza di un cane che stava girovagando lungo via Sernaglia a Falzè di Piave, a un centinaio di metri dalla rotonda con la provinciale 34, rischiando di venire investito.

La signora è riuscita a portare il cane di piccola taglia, maschio, con il manto a pelo corto di colore bianco, nero e marrone, nel giardino di casa prima dell'arrivo della guardia zoofila dell'associazione Volontari d'Europa. Il cagnolino Tobia (nome di fantasia) impaurito, in un primo momento non voleva farsi avvicinare dai suoi soccorritori ma, una volta entrato in empatia, la guardia zoofila ha cercato di leggergli il microchip. Il cane è risultato però privo di codice identificativo. A quel punto è stato chiamato sul posto il servizio veterinario dell'Ulss 2 per il recupero della bestiola e il trasferimento presso il canile sanitario provinciale. La mattina di lunedì 25 dicembre, su richiesta della sedicente proprietaria resasi conto della scomparsa del cane, la guardia zoofila ha dato alla padrona dell'animale le indicazioni per il recupero del cane presso il canile. Tobia ha così potuto riabbracciare la sua padrona proprio nel giorno di Natale.