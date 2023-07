Centri estivi di Silea, giovedì scorso la festa finale con genitori e ragazzi

Si è svolta giovedì scorso nel giardino della scuola elementare di Lanzago la festa finale dei Centri Estivi organizzati da Cooperativa Comunica in collaborazione con il Comune di Silea. Un grande successo con la presenza di un centinaio di genitori a fare cornice alle attività ludiche e al divertimento sfrenato dei bambini di Silea che hanno coronato così in una bellissima atmosfera un mese di attività con gli operatori di Cooperativa Comunica, coordinati da Marika Giacomin e Massimo Cosmo, bravi a intrattenere quotidianamente con laboratori, sport, giochi, gite e svaghi i bambini e i ragazzi presenti all'edizione '23 dei Centri Estivi. Hanno partecipato alla festa anche gli Assessori del Comune di Silea Cavallo, Trevisin e Biasin, mentre il Sindaco Rosella Cendron aveva incontrato i ragazzi in municipio.

Il commento del presidente Matteo Marconi: «Anche quest'estate i numeri e la partecipazione a Silea sono stati ottimi, la festa della settimana scorsa è stato solo il culmine di un mese di gioco, amicizia e divertimento che ha ricevuto l'apprezzamento dei bambini e delle famiglie coinvolte, grazie anche alla passione e l'impegno di Marika e Massimo che hanno avuto la responsabilità di coordinare un centro importante come quello di Silea. Prosegue l'ottimo rapporto di Cooperativa Comunica con il Comune di Silea che ringraziamo per la fiducia ormai consolidata negli anni, non solo per quanto riguarda le attività estive, ma anche durante l'anno scolastico con la nostra presenza nei Tempi Integrati delle scuole».

I Centri Estivi di Comunica continuano in molti altri comuni dell'hinterland e nel gettonatissimo polo naturalistico al Parco Storga anche per tutto agosto, ci sono anche camp in inglese, e a fine agosto-inizio settembre le attività di "Aspettando la Scuola" per favorire un dolce rientro tra i banchi per il nuovo anno scolastico. Tutte le info su www.copperativacomunica.org.