"Feel the Nature", al via un progetto per i ragazzi dedicato alle cicogne

A Silea prende il via “Feel the nature”, il laboratorio rivolto a ragazzi e ragazze tra i 14 e i 20 anni per imparare a prendersi cura delle cicogne del Centro Lipu “Le Cicogne del Sile” e, in generale, del territorio in cui vivono: promosso dal Comune di Silea, dal Progetto Giovani di Silea gestito dalla Cooperativa sociale Itaca e dal Centro Lipu “Le Cicogne del Sile”, si svilupperà in tre appuntamenti, venerdì 7, lunedì 10 e mercoledì 12 agosto. Il Centro “Le Cicogne del Sile”, il cui scopo è la reintroduzione della cicogna bianca, è gestito dai volontari Lipu – Sezione di Treviso. Qui è possibile osservare l’elegante uccello dal piumaggio bianco e nero, sia nelle voliere di acclimatazione sia in libertà.

Il laboratorio ha l’obiettivo di avvicinare i giovani del territorio alla natura, promuovere la conoscenza della realtà del Centro, presente a Sant’Elena dal 1994, e sviluppare competenze pratiche per supportare le attività dei volontari. Sono previsti un momento di conoscenza teorica della cicogna bianca, della flora e della fauna tipica del fiume Sile e presente nell’area tutelata e, a seguire, l’attività pratica di supporto dei volontari nella gestione ordinaria del centro, svolgendo attività manuali di sistemazione delle aree verdi e di pulizia e gestione delle aree dedicate alle cicogne.

Infine, nell’ultima fase del laboratorio, i volontari del Centro forniranno ai giovani partecipanti le nozioni fondamentali per proporsi come guide naturalistiche in vista dell’apertura festiva per Ferragosto. In quell’occasione ragazze e ragazzi potranno metteranno in pratica le conoscenze e le competenze acquisite.

“Il laboratorio “Feel the nature” – concordano l’assessore alle politiche sociali Francesco Biasin e l’assessore all’ambiente e politiche giovanili del Comune di Silea Riccardo Cavallo – rappresenta un’iniziativa importante sia per formare e consolidare la “coscienza ecologica” dei più giovani, invitandoli a conoscere le eccellenze del territorio in cui vivono, sia per insegnare loro l’importanza di mettersi a disposizione della comunità attraverso il volontariato, comprendendo che ognuno deve fare la propria parte per garantire il bene comune”.

L’attività rientra tra le proposte estive gratuite del Progetto Giovani di Silea, che durante l’estate promuovere laboratori e workshop rivolti ai giovani per implementare le competenze trasversali e la conoscenza del territorio. Le iscrizioni sono possibili entro sabato 5 agosto contattando il numero 335 699 6308.