Sanremo 2024, la trevigiana Sofia è massaggiatrice degli artisti al festival

C’è anche una sernagliese nell’avventura del Festival di Sanremo 2024: è Sofia Filippi, che è nel team delle massaggiatrici ufficiali, selezionata tramite la scuola friulana Diabasi. Sofia, 26 anni, rappresenta appunto la scuola di massaggio, che lei frequenta da un anno e mezzo.

Per tutta la settimana, nel Villaggio del Festival allestito a Villa Ormond, Sofia e il suo team dovranno rilassare e far stare bene cantanti in gara, ospiti, e influencer. «Sono appassionata di benessere in tutte le sue forme - spiega la 26enne -, per la cura della persona, perché benessere è prevenzione, è la medicina dell’uomo sano». Sofia ha le idee chiare sin da bambina su cosa avrebbe voluto diventare e quale lavoro fare: ha preso la qualifica in grafica pubblicitaria, poi il diploma di estetista, ha fatto esperienza in alcuni centri estetici e poi, 5 anni fa, a soli 21 anni, ha aperto il suo centro, il Natural touch beauty suite, proprio nel suo paese, Sernaglia della Battaglia. Sofia ha ricevuto tante attestazioni di apprezzamento e supporto, dal sindaco Mirco Villanova in primis: «Brava Sofia, con passione, sacrificio e tanta voglia di fare ti sei guadagnata un’ottima occasione per la tua carriera. Sei un esempio delle eccellenze che emergono dal nostro territorio».