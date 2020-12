Neve e maltempo in arrivo, partiti i primi mezzi spargisale

Le previsioni meteo per i prossimi giorni non promettono nulla di buono. Almeno fino all'8 dicembre il Nord Italia sarà interessato dal passaggio di varie perturbazioni che dovrebbero portare maltempo e le prime nevicate a bassa quota anche tra Veneto e Friuli.

Proprio per questo motivo il personale di Autovie ha voluto diffondere un nuovo video dedicato alla partenza dei primi mezzi spargisale entrati in funzione per evitare il pericolo di asfalto ghiacciato in autostrada. Dopo un consistente rifornimento di sale, i mezzi pesanti partono alla volta dei vari caselli interessati dal rischio maltempo lungo l'autostrada A4.