Studentessa trevigiana ammessa a tre università tra le migliori al Mondo

Susanna Sgarbossa, studentessa originaria di San Martino di Lupari che frequenta il liceo classico al collegio vescovile Pio X di Treviso e’ stata ammessa a 3 tra le top 10 università al mondo. E’ stato un lavoro costruito negli anni, dividendosi tra allenamenti in palestra, come atleta di ginnastica ritmica, e nottate sui libri, per essere sempre performante a scuola con costanti risultati ai massimi livelli. Negli anni ha accumulato borse di studio al merito, finali alle olimpiadi della matematica, un master in giornalismo alla scuola di reportage Goffredo Parise, la partecipazione come relatore alla Oxford University, come unica italiana presente al World Letterature Summit 2023 ed ora, dopo un anno presso una high school californiana e un diploma americano conquistato come prima ed unica exchange student ad aver superato le limitazioni imposte dalla regolamentazione californiana, con l’esame di maturità ormai alle soglie, Susanna ha già inanellato tre ammissioni presso altrettante università della top ten mondiale: Imperial College London, University College London e UC Berkley.