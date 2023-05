Tigotà apre un nuovo punto vendita a Vittorio Veneto: si cerca personale

Crescita, sviluppo e occupazione con ricerca di personale nel trevigiano per le future aperture. Questa la strategia del gruppo Tigotà, catena presente su tutto il territorio nazionale specializzata nella vendita di prodotti di cosmesi, cura della persona e della casa.

L'annuncio

Tigotà cerca addette e addetti alle vendite e al rifornimento degli scaffali e consulenti di bellezza per la prossima apertura del nuovo punto vendita a Vittorio Veneto. Sul sito dell’azienda, alla sezione “lavora con noi”, ci sono tutte le informazioni per poter presentare la propria candidatura. In Provincia di Treviso è presente con 14 punti vendita, la prossima apertura è programmata per l’estate e sarà la prima a Vittorio Veneto. A livello nazionale la società, con headquarter a Padova, è arrivata a 685 store, mentre i collaboratori sono 5mila, di 58 diverse nazionalità e con un’età media di 35 anni. Le donne sono 4750 con una presenza che arriva alla percentuale dell’85% sul totale, compresa l'amministratrice delegata Stefania Casonato. Nel corso del 2022 le assunzioni sono state oltre 200: numeri che il brand vuole confermare anche per il 2023 offrendo nuove opportunità occupazionali su tutto il territorio nazionale e su quello veneto.

Il commento

«La nostra presenza in Veneto è importante e c’è la volontà di continuare a sviluppare - spiega il presidente di Tigotà, Tiziano Gottardo - desideriamo ampliare l’offerta aprendo nuovi punti vendita sul territorio. Inaugurare uno store è sempre un momento di particolare gioia, un segnale che trasmette positività dal punto di vista occupazionale ed economico, per questo cerchiamo persone che abbiano voglia di crescere con noi».