Dispersione scolastica, tre ragazzi trevigiani "a rischio" accompagnati al diploma

Tre studenti trevigiani che erano fortemente a rischio di abbandonare gli studi, accompagnati attraverso un progetto finanziato da Lions club Treviso Sile per contrastare l'abbandono scolastico che ha permesso loro di conseguire il diploma e realizzarsi. La Dispersione scolastica è una realtà che nell’ambito europeo colloca il nostro paese agli ultimi posti; studi e ricerche ci dicono che è fortemente correlata a famiglie povere sotto il profilo economico, sociale e culturale. Il Lions, negli ultimi tre anni, ha fornito un contributo di 3000 euro ad uno studente dell’ultimo biennio delle superiori (per acquisto libri, strumentazione informatica e viaggio culturale) con cui è stato evitato che lo studente abbandonasse gli studi. L’iniziativa ha coinvolto tre studenti per un totale di 9000 euro.

«Questi nostri tre “amici” ora sono tutti diplomati (uno si è iscritto all’Università, un altro lavora in uno studio privato, il terzo sta maturando una scelta). Ora ci dicono che senza questo nostro contributo sarebbero andati a ingrossare il lavoro marginale, precario e stagionale» si legge in una nota «Noi del Lions Club Treviso Sile ringraziamo gli Istituti che ci hanno indicato gli “studenti a rischio” (che abbiamo gestito con la massima garanzia di anonimato), le famiglie che hanno condiviso il service e i negozi convenzionati per gli acquisti. A noi ci gratifica sapere che a questi tre studenti, in possesso ora di un ciclo compiuto di formazione del capitale umano, si possa dischiudere un avvenire più sereno. Diamo ora informazione di questo service e dei risultati positivi raggiunti con lo spirito del “rompighiaccio”. Ci rivolgiamo infatti ai molteplici soggetti: associazioni di settore e ordini vari (industriali, commercialisti, medici, architetti etc. ) affinchè si orientino a fare proprio questo tipo di intervento solidaristico. Come Lions club Treviso Sile ci dichiariamo disponibili a proseguire questo service mettendo a disposizione (ovviamente a titolo gratuito) l’organizzazione, l’impegno e l’esperienza maturati in questi tre anni».

Il tema sarà al centro di un convegno che si svolgerà venerdì 12 aprile a Casa dei Carraresi a Treviso, alle 18, e che vedrà la presenza del giornalista Ferruccio De Bortoli oltre al sindaco Mario Conte.