A Treviso autobus agevolato per i cittadini over 70

Abbonamento degli autobus agevolati per i cittadini over 70. Il Comune di Treviso rinnova l’iniziativa per rendere ancora più accessibile la città e promuovere il trasporto pubblico locale oltreché dare continuità ai servizi avviati per la promozione dell’agio e del benessere della popolazione anziana, per consentire migliori condizioni di mobilità e permettere di effettuare gli spostamenti necessari alle diverse esigenze personali. Il servizio “autobus agevolato per i cittadini over 70”, promosso in collaborazione con MOM – Mobilità di Marca, prevede che i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto 70 anni possano acquistare l’abbonamento dell’autobus con una tariffa agevolata di 25 euro per tutti i cittadini over 70 con ISEE inferiore o uguale a 16mila euro e 85 euro annui per quelli con Isee pari o superiore a 16mila, nelle fasce orarie dalle ore 8.30 fino a fine servizio.

Così l’assessore alle Politiche Sociali, Gloria Tessarolo: «Vogliamo continuare a sostenere i nostri anziani, agevolandoli nell’accesso alla Città. Grazie a questa iniziativa, che ha anche risvolti dal punto di vista ambientale, vogliamo aiutare i cittadini con particolari bisogni a raggiungere le strutture e i servizi cittadini, senza obbligarli ad utilizzare mezzi propri».