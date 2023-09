51° Stormo di Istrana, inaugurata la mostra itinerante del centenario dell'Aeronautica Militare

Inaugurata la mostra del Centenario dell’Aeronautica Militare nella storica cornice della Sala Consiliare di Palazzo dei Trecento. L’allestimento espositivo ripercorre gli eventi, i fatti più significativi dell’Arma Azzurra, partendo dalle sue origini, dalle gesta eroiche dei pionieri dell’aria e dalle visioni dei primi teorici del potere aereo, fino ad arrivare alle nuove sfide tecnologiche e scientifiche in campo aeronautico e spaziale; una Forza Armata moderna, proiettata verso il futuro e sempre più vicina alla collettività, con i propri servizi e attività quotidiane.

La città di Treviso è una delle 12 città italiane scelte per la mostra itinerante curata dal 5° Reparto Comunicazione dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, unica sede nel Triveneto, e per questo motivo non mancano alcuni pannelli espositivi dedicati in particolare alla presenza dell’Aeronautica Militare nella Marca Trevigiana. Nel suo intervento di saluto, il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha sottolineato come l’Aeronautica, in particolare il 51° Stormo ed il 3° RMAA, facciano parte integrante della comunità trevigiana e che ospitare questo importante evento rappresenti motivo di orgoglio per l’Amministrazione Comunale e la collettività.

«Non è un caso che Treviso sia stata scelta come una delle dodici città italiane dove organizzare la mostra itinerante» così, nel suo intervento, il Comandante del 51° Stormo Caccia di Istrana Colonnello Emanuele Chiadroni ha precisato come la città di Treviso, quale sede della mostra itinerante del Centenario, sia stata una scelta fatta dai Vertici della Forza Armata per le tradizioni aeronautiche consolidate nel territorio e per la vicinanza che da sempre la cittadinanza ripone nei confronti degli uomini e donne dell’Aeronautica Militare. Proprio in virtù di questo legame, il 51° Stormo ha fatto dono alla Città di Treviso di uno speciale mosaico artistico.

Il comandante delle Forze da Combattimento, Generale di Divisione Aerea Luigi Del Bene, in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore, ha rimarcato l’importanza del territorio. «Qua c’è un legame veramente particolare tra la Forza Armata e chi rappresenta sul territorio le istituzioni ed i cittadini, un legame che noi negli anni abbiamo contribuito ad incrementare sempre di più con la nostra presenza fisica» ha proseguito facendo un excursus delle vari fasi che hanno contraddistinto la storia dell’Arma Azzurra «un percorso strettamente legato allo sviluppo della tecnologia dai primi tentativi del volo ai nostri giorni» concludendo «una Forza Armata al servizio del Paese per la gente con la gente - che ha trasformato le tecnologie e le risorse in capacità che mettiamo a disposizione della nazione con la missione di difesa aerea, di soccorso alla cittadinanza e di interventi in caso di calamità».

Ad impreziosire la mostra il Bleriot XI della fondazione Jonathan Collection ed, esposti in piazza dei Signori, i velivoli AM-X e F104. La mostra resterà aperta fino al giorno 08 ottobre.