Cittadella della Salute: «Collaudi finiti, pronti al trasferimento di pazienti e reparti»

Cittadella della Salute: inizia finalmente a intravedersi la luce in fondo al tunnel. A quasi un anno di distanza dall'inaugurazione del dicembre 2022, i collaudi del nuovo polo ospedaliero sono stati ultimati. Prima del 30 novembre avverrà dunque il trasferimento dei primi pazienti e dei reparti di Chirurgia e Senologia.

A dirlo, venerdì 10 novembre, è il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi. «I collaudi sono terminati - assicura il dg -. La prossima settimana ci è stato garantito arriverà anche l'autorizzazione di agibilità dalla Regione Veneto quindi già prima del 30 novembre i pazienti e i reparti di Senologia e delle Chirurgie saranno trasferiti nella nuova struttura. A seguire, una settimana dopo i primi trasferimenti, sarà spostato nel nuovo ospedale il reparto di Urologia e a seguire tutti gli altri». Tra i trasferimenti più attesi c'è quello dei due reparti di Radiologia: «Sposteremo due macchinari alla volta entro fine anno - aggiunge Benazzi - ma con l'urgenza di continuare a ridurre le liste d'attesa non possiamo permetterci di avere fermi macchina quindi nei giorni in cui avverrà il trasferimento del reparto useremo la risonanza mobile all'interno del camion in dotazione all'Ulss 2».

I parcheggi

Una volta che la nuova Cittadella della Salute sarà operativa il nodo dei parcheggi in zona ospedale diventerà ancora più cruciale. Ad oggi trovare posti auto liberi è già un'impresa, l'apertura del nuovo ospedale rischia di complicare ancora di più la situazione ma Benazzi spiega: «Il 21 novembre avrò un incontro dedicato con i responsabili: l'idea è aprire il nuovo parcheggio della Cittadella in concomitanza con il trasferimento e l'entrata in funzione dei primi reparti nel nuovo ospedale. Il problema restano le tariffe - conclude il direttore generale -. Io vorrei che si pagasse 0,50 centesimi per le prime tre ore di sosta, 3 euro per l'intera giornata». Ferma invece al momento la trattativa tra Ulss 2 e Comune di Treviso per il parcheggio all'ex autostazione Mom. «Ci torneremo quando sarà operativa anche la Cittadella universitaria» conclude Benazzi.