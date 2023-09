Scandalo case popolari, confermati i due dirigenti finiti nella bufera

I vertici di Ca' Sugana rinnovano la fiducia a Stefano Pivato e Roverto Bonaventura, rispettivamente responsabili dei settori sociale e casa e sportello unico. E questo malgrado sui due pensa ancora l'indagine della Procura di Treviso sulle assegnazioni delle case popolari che vede Pivato e Bonaventura indagati, a vario titolo, per corruzione e irregolarità. Il primo inoltre è stato promosso a coordinatore di area.

Dal luglio del 2022, circa un mese dopo lo scoppio del caso giudiziario Pivato e Bonaventura furono sospesi dal ruolo dirigenziale e i loro settori vennero affidati al segretario generale Lino Nobile. L'anno di limbo è di fatto terminato tre giorni fa quando Mario Conte ha confermato ufficialmente sia Pivato che Bonaventura nel ruolo di dirigenti affidando a Pivato, in più, il ruolo di coordinatore di ambito per la gestione associata delle misure comunitarie, nazionali e regionali per l'inclusione sociale nell'ambito trevigiano.