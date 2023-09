Covid: «Contagi in aumento ma sotto controllo, mascherine per le persone fragili»

Torna a salire il numero di contagi Covid in provincia di Treviso: dopo la riapertura delle scuole in presenza la preoccupazione di molti è che il numero di casi continui a crescere nelle prossime settimane portando le autorità ad adottare nuove misure di contenimento.

Giovedì 14 settembre a fare il punto della situazione ci ha pensato il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, minimizzando i numeri degli ultimi giorni: «I contagi Covid sono in aumento, è vero - ha esordito Benazzi - ma non me la sentirei di creare allarmismi perché rispetto agli anni scorsi i numeri dei contagi nella nostra provincia sono davvero irrisori. L'anno scorso i positivi giornalieri nella Marca erano circa 400, oggi invece solo 42. Anche nelle case di riposo abbiamo solo una quindicina di casi isolati e controllati». Nonostante l'ottimismo però, Benazzi non abbandona la prudenza: «L'unica cosa da dire è che, nel momento in cui sentiamo di avere i primi sintomi compatibili con il Covid (febbre, tosse e mal di gola) se dobbiamo incontrare parenti o conoscenti con patologie, la mascherina FFP2 deve essere ancora indossata in modo da contenere i contagi ed evitare conseguenze gravi alle persone fragili».