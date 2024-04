Festa della polizia 2024 a Treviso, ecco l'elenco completo dei premiati

PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO

AL VICE ISPETTORE ELSA MOINO

Evidenziando straordinarie capacità professionali e non comune determinazione operativa, espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un soggetto resosi responsabile dei reati di tentata rapina a mano armata in danno di una farmacia, violenza aggravata, resistenza e lesioni gravi a pubblico ufficiale; nella circostanza, incurante del pericolo, rendeva inoffensivo il malvivente che, armato di coltello, non esitava ad aggredirla spingendola violentemente a terra e procurandole gravi lesioni. Chiaro esempio di alto senso del dovere e coraggio.

Conegliano, 28 settembre 2019

ENCOMIO SOLENNE

All’Assistente Capo Coordinatore Nicola MANCINI

Evidenziando eccezionali capacità professionali e non comune determinazione operativa, compiva, libero dal servizio, un intervento di soccorso pubblico, che consentiva di trarre in salvo un uomo rimasto coinvolto in un grave incidente stradale.

Cison di Valmarino, 14 aprile 2019

ENCOMIO

Al Commissario Capo Dario DE CARLO

Al Sostituto Commissario coordinatore Giuseppe DORIA

All’Ispettore Alessandro GNESOTTO

Al Vice sovrintendente Alessandro BIASON

LODE

Al Sostituto Commissario Fabio SELVESTREL

Assistente Capo Coordinatore Giuseppe BERALDI

Evidenziando spiccate qualità professionali espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un soggetto pregiudicato originario del Senegal ‍ritenuto responsabile del reato di furto con strappo e con l’esecuzione di misure cautelari nei confronti di altri quattro individui ritenuti responsabili di reati predatori. Conegliano, 19 maggio 2023

ENCOMIO

Al Sostituto Commissario Lorenzo TOFFOLO

Al Vice ispettore Carlo BASSO

Al Vice Ispettore Alex KUTSCHERA

All’Assistente Capo Coordinatore Fabio D’AMICO

Evidenziando capacità professionali coordinavano ed espletavano un’operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con la disarticolazione di un sodalizio criminale dedito al riciclaggio di numerosi veicoli di provenienza illecita.

Treviso, 15 luglio 2020

ENCOMIO

All’Agente Giorgia NADALON

‍Evidenziando spiccate qualità professionali, espletava un’operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un soggetto resosi responsabile dei reati di ricettazione, lesioni aggravate, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Alessandria, 13 ottobre 2019.

LODE

Al Commissario capo Massimo BERTINO

Al Vice Ispettore Giulio MONTAGNOLO

All’Assistente Capo coordinatore Antonello LUCANTONI

Evidenziando capacità professionali svolgevano un’operazione di polizia giudiziaria, che si concludeva con il deferimento all’Autorità Giudiziaria di un individuo resosi responsabile di reiterate violazioni alla normativa disciplinante la custodia ed il trasporto delle armi.

Treviso, 9 dicembre 2021

LODE

All’Ispettore Giorgio SARTOR

All’Ispettore Luca ORAZI

Al Sovrintendente capo Enrico COLMANET

Al Sovrintendente capo Willy GARBUIO

Al Assistente capo coordinatore Giovanni TEDESCO

Al Assistente capo coordinatore Gianluca AIELLO

Evidenziando capacità professionali, partecipavano ad un’attività di polizia giudiziaria sviluppatasi attraverso varie fasi che consentiva di sottoporre a fermo un individuo gravemente indiziato del delitto di strage e trarre in arresto un secondo soggetto responsabile di ricettazione e detenzione di arma clandestina ed esplosivi.

Occhiobello, 4 dicembre 2020

LODE

All’Ispettore Generoso RUGGIERO

Al Sovrintendente capo Mauro MAROTTO

Al Sovrintendente Rudi DAL CIN

All’ Assistente Capo Vincenzo LILLO

‍Evidenziando capacità professionali svolgevano un’attività investigativa, che si concludeva con l’esecuzione di ordinanza di custodia cautelare a carico di un individuo ritenuto responsabile di tentato omicidio di due cittadini di origine dominicana.

Prato, 27 maggio 2021

LODE

Al Sovrintendente Rudi DAL CIN

All’Assistente Capo Coordinatore Luca CIOCCA

Al Sovrintendente Claudio GUAGNINI

‍Evidenziando capacità professionali effettuavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di cinque individui ritenuti responsabili di importazione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di detenzione illegale di arma e relativo munizionamento.

Treviso, 30 giugno 2021

LODE

All’Ispettore Luca ORAZI

Al Vice Ispettore Ivan DA ROS

Al Sovrintendente Capo Coordinatore Giuseppe PREVEDELLO

Evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di allontanare dal territorio nazionale un cittadino tunisino ritenuto un sostenitore del terrorismo di matrice islamica.

Treviso, 20 maggio 2019

LODE

Al Sostituto Commissario coordinatore Giuseppe DORIA

All’Ispettore Alessandro GNESOTTO

Al Vice Ispettore Adriano Carlo CASON

Evidenziando capacità professionali, svolgevano un’attività di polizia giudiziaria, che si concludeva con l’arresto di un individuo resosi responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti.

Conegliano 10 luglio 2019