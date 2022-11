Il ritorno dell'influenza: in ottobre 1300 accessi al pronto soccorso pediatrico di Treviso

Nel mese di ottobre si sono registrati al pronto soccorso pediatrico del Ca' Foncello di Treviso ben 1300 accessi per influenza o malattie influenzali: una media di circa 45 al giorno. L'influenza torna dunque, dopo la pandemia, a colpire duramente la popolazione dei più piccoli dopo la minor circolazione dei virus durante il biennio caratterizzato dal dilagare del Covid-19. Il picco è previsto tra gennaio e febbraio. Il primario di pediatria dell'ospedale trevigiano, Stefano Martelossi, chiede pazienza per le inevitabili attese: «Le persone devono sapere che un pò di tempo di attesa può esserci ma questo è dovuto alla mole di accessi e alla gravità dei casi che possono succedere: cerchiamo di fare il meglio ma un pò di attesa è inevitabile, ci vuole un pò di pazienza». Sul fronte del Covid-19 i numeri sono ormai molto modesti: durante lo scorso week end appena 3 i positivi su 80 piccoli sottoposti a tampone. «I casi sono molto pochi e nell'ultimo mese non abbiamo dovuto fare nessun ricovero» continua Martelossi «nei bambini il covid non solo si conferma fortunatamente una malattia non grave ma in questo periodo la parte del leone la fanno gli altri virus che portano i bambini a venire in ospedale con la febbre. Ricordo alle mamme di non avere paura della febbre: esiste il paracetamolo, si può aspettare prima di correre al pronto soccorso. Ricordiamoci anche che il pronto soccorso è utilissimo, naturalmente siamo qui sempre disponibili ma questo è anche un posto in cui si rischia di prendersi le malattie perchè chiaramente c'è la più alta concentrazione di virus possibili nonostante le mascherine si mettono ma vedete che i bimbi molto piccoli non la mettono. Se non sono gravi trattate con il paracetamolo e sentite il pediatra di libera scelta».