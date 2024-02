Treviso rende omaggio ad Aleksej Navalny: «Non arrendiamoci»

Un centinaio di persone si sono radunate nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 19 febbraio, in piazza Indipendenza a Treviso per la fiaccolata in memoria di Alexej Navalny, l'oppositore di Vladimir Putin deceduto durante la sua detenzione in un carcere siberiano. L'iniziativa si è svolta in contemporanea con quella di Piazza del Campidoglio a Roma con la partecipazione di tutti i partiti rappresentati in Parlamento, oltre che in molte altre piazze italiane.

A Treviso erano presenti tutti i rappresentanti della politica locale: dal sindaco Mario Conte, passando per il consigliere regionale Andrea Zanoni (Pd), la segretaria provinciale di Italia Viva, Martina Cancian, il segretario di Forza Italia Giorgio Granello, l'assessore di Fratelli d'Italia Gloria Sernagiotto, Luigi Calesso di Coalizione Civica per Treviso e i rappresentanti di Movimento 5 Stelle e Più Europa. Fabio Pezzato ha introdotto Sergio Tazzer, giornalista e storico, che ha fatto un profilo umano e politico di Navalny prima di passare la parola a Elena, cittadina russa con cittadinanza italiana che ha letto il testamento scritto da Navalny prima di morire: «Ho qualcosa di davvero ovvio da dirvi: non potete permettervi di arrendervi se decidono di uccidermi. Significa che siamo incredibilmente forti, dobbiamo usare questo potere per non arrenderci e ricordarci che siamo una potenza oppressa da losche figure. Il male trionfa se le persone buone non fanno nulla quindi non siate inattivi». In chiusura tutti i presenti hanno osservato un minuto di silenzio davanti all'immagine di Navalny circondata dalle candele accese. Le foto della cerimonia saranno inviate nelle prossime ore alla vedova dissidente di Navalny, a testimonianza della grande solidarietà espressa dai cittadini trevigiani e dai rappresentanti dei partiti presenti in piazza.