Treviso-Mare intasata dal traffico: il weekend di sole porta tutti a Venezia e Jesolo

Temperature miti e sole come a primavera avanzata. Sabato e domenica Venezia si è ripopolata di visitatori e turisti, mentre le spiagge a Jesolo hanno fatto registrare le code consuete sia in entrata che in uscita verso sera, mentre in centro storico i bar a Rialto e in campo Bella Vienna hanno fatto il pienone. Inoltre, per quanto riguarda domenica mattina, prima delle 11 si sono registrati rallentamenti da Actv verso piazzale Roma e Tronchetto, con ritardi per le corse automobilistiche e tranviarie per incolonnamenti sul ponte della Libertà verso Venezia. Stessa situazione anche lungo la Treviso-Mare con incolonnamenti, seppur comunque abbastanza scorrevoli, già da Silea, Roncade e Meolo (VE). Una situazione che era stata comunque altamente prevista, visto anche quanto successo lo scorso weekend, dettata probabilmente anche dallo "spauracchio" del ritorno in "zona arancione". Fortunatamente, però, i disagi questa volta sono stati limitati.