Controlli nella notte. Patente gli è stata revocata dieci anni fa, nei guai un 34enne

I carabinieri di Treviso hanno svolto nella serata di ieri, 29 febbraio, controlli straordinati nei comuni di Breda di Piave, Carbonera, Roncade, Casale sul Sile e San Biagio di Callalta. A Roncade un 34enne già destinatario di misura di prevenzione è stato sorpreso in via Hemingway a condurre un’autovettura benché sprovvisto della patente di guida poiché revocatagli addirittura nel 2014 dalla Prefettura di Padova.

A Casale sul Sile un 26enne trevigiano controllato alla guida in via Peschiere è stato sottoposto ad accertamento alcolemico ed è stato riscontrato positivo con tasso superiore a 2.40 g/l. All’automobilista è stata ritirata la patente di guida e sequestrato il veicolo ai fini della confisca. In San Biagio di Callalta, via Postumia Ovest, un 21enne è stato pizzicato alla guida con un tasso alcolemico di 1 g/l.. Patente di guida ritirata. A Monastier in via Giovanni XXIII un 19enne alla guida di autovettura sottoposto all'alcoltest è stato riscontrato positivo con tasso pari a 1,70 g/l. Anche per il giovane è scattato il ritiro della patente di guida.