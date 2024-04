Premio Vincenzoni, decima edizione: «In palio fino a 3mila euro per la miglior commedia»

Traguardo da ricordare per il Premio Luciano Vincenzoni, giunto quest'anno alla sua decima edizione. Gli anni passano ma il concorso per soggetti e musiche da film nato a Treviso non sembra per nulla invecchiare, anzi, continua a innovarsi. Novità di quest'anno, annunciata martedì 16 aprile durante la presentazione a Ca' Sugana, è il premio speciale dedicato alla memoria di Roberto Haggiag, produttore del film cult di Pietro Germi "Signore & Signori".

Oltre ai premi per miglior soggetto e musiche per film, la giuria del concorso voterà il miglior soggetto a tema commedia dedicato all’eredità di Vincenzoni, considerato uno dei padri del genere comico in Italia. Il riconoscimento è stato istituito con il sostegno di Simone Haggiag, figlio di Roberto (scomparso nel 2009) che oltre ad aver prodotto il film di Germi è stato per anni responsabile della distribuzione in Italia dei film della United Artists. Il montepremi è di 1500 euro per il primo classificato che, in caso di vittoria come miglior soggetto di tutto il concorso potrà aggiudicarsi entrambi i premi per un totale di ben 3mila euro. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 16 novembre all'auditorium di Santa Caterina. La cerimonia sarà anticipata da una tavola rotonda sul rapporto tra intelligenza artificiale e cinema, a cui parteciperanno esperti della cinematografia italiana e critici. Inoltre la fase autunnale del concorso sarà arricchita da un evento collaterale, organizzato dall’associazione “Vincenzoni” in collaborazione con Cineforum Labirinto.

Il concorso

Entro il 30 giugno i candidati dovranno presentare alla segreteria del premio i lavori elaborati sulla base dei criteri contenuti nel bando, che anche quest’anno sarà articolato in due sezioni. La prima è quella riservata ai soggetti a tema libero, creati per ogni genere cinematografico, la seconda sezione è dedicata invece alle migliori partiture musicali composte sulle immagini della sequenza di apertura del film di Pietro Germi, "Signore & Signori". I giovani musicisti dovranno comporre una partitura a commento della sequenza iniziale del film di Germi e Vincenzoni, vincitore del GrandPrix al 19° Festival di Cannes. Ai vincitori primi classificati delle due sezioni andranno 1500 euro ciascuno, mentre chi si aggiudicherà il secondo posto riceverà 500 euro ciascuno.

Il commento

Paolo Ruggieri, presidente dell'associazione "Luciano Vincenzoni", presenta così la decima edizione: «Siamo arrivati a un traguardo molto importante: quello della decima edizione. Mi preme sottolineare che da Treviso nasce un concorso di livello nazionale: nessuno dei vincitori dell'ultima edizione vive in Veneto. Sempre nel 2023 abbiamo ricevuto un centinaio di soggetti da tutta Italia e una ventina di partiture musicali. Purtroppo non abbiamo ricevuto nessuna candidatura da musiciste donne. Ci piacerebbe - continua Ruggieri - che tra le novità di quest'anno qualche compositrice di musica per film si facesse avanti e partecipasse al concorso. Infine, per quanto riguarda il premio speciale dedicato a Roberto Haggiag, ci auguriamo di ricevere meno soggetti drammatici e più storie di genere comico. Rilanciare la commedia in Italia è molto importante ma spesso abbiamo notato che i candidati presentano storie ed elaborati per film che di comico hanno ben poco».

Le giurie

Due le commissioni tecniche chiamate a decretare i vincitori della decima edizione. I soggetti cinematografici saranno vagliati dalla giuria composta dalla produttrice Cecilia Valmarana, Francesco Massaro (regista e sceneggiatore), Giuseppe Borrone (critico e storico del cinema), Alessandro Comin (giornalista), Manlio Celso Piva (docente dell’Università di Padova) e Decimo Poloniato (responsabile ufficio cinema Regione Veneto). Le partiture musicali, invece, saranno giudicate dai musicisti, compositori e docenti di conservatorio: Marco Biscarini, Caterina Calderoni, Pasquale Catalano, Marco Fedalto e Giuliano Taviani.

Pane e cinema

Il Premio Vincenzoni continua inoltre ad avvicinare gli studenti degli istituti superiori di Treviso al linguaggio e alle tecniche della settima arte attraverso il progetto "Pane e cinema", di cui è responsabile scientifica la professoressa Paola Brunetta. “Finestre sul mondo: laboratorio, cinema, territorio” è il progetto ultimato nel dicembre 2023, che ha coinvolto 78 studenti dell’Itt“Mazzotti” (scuola capofila), dell’Alberghiero “Alberini”, dell’Iis “Palladio” e del Liceo scientifico “Da Vinci”. Il corso ha portato alla produzione del cortometraggio “Paura fuori” e del video“Il villaggio. Appunti sul quartiere di San Liberale, Treviso”. Entrambi i lavori sono stati presentati, lo scorso dicembre, cinema Edera di Treviso e, nei prossimi giorni continueranno a partecipare a festival e concorsi in giro per l'Italia.