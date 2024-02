Otto migranti dormono fuori dalla Questura: non accettano l'accoglienza

Hanno trasferito i loro giacigli, composti da cartoni sistemati per terra e coperte per riscaldarsi, dal parcheggio interrato dell'Appiani all'ingresso dell'ufficio immigrazione della Questura di Treviso. Una forma di protesta silenziosa quella inscenata in questi giorni da otto migranti, pakistani, afghani e indiani, che manifestano così il loro evidente disagio. Dicono che l'aria, a causa del viavai delle auto, sia irrespirabile nel park interrato. Tra loro c'è perfino un uomo di 36 anni, recentemente dimesso dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove è stato operato. Ora ha un catetere ed è almeno un anno che vive all'Appiani. Altre coperte, vestiti e rifiuti testimoniano bene come la zona interrata del parcheggio sia ancora ampiamente utilizzato almeno da una trentina di stranieri, alcuni dei quali di giorno lavorano come braccianti agricoli o in altre attilità lavorative (ovviamente irregolari): sono passati due mesi dalla morte, causata da un malore, di Mandeep Singh, un fatto che aveva acceso un faro su questa situazione, costringendo le istituzioni ad intervenire. Il Comune e la Caritas, già durante le settimane in cui la colonnina di mercurio è scesa di diversi gradi, hanno approntato posti letto per l'ospitalità notturna ma alcuni tra i migranti hanno rifiutato l'accoglienza e ciò che questo comporterebbe, ovvero controlli medici e tamponi per evitare eventuali focolai di contagio.

Alcuni di questi uomini, giovani, senza un lavoro e in attesa di documenti che -a loro dire- non arrivano mai, si starebbero rendendo protagonisti di continui taccheggi nei supermercati della città. Non rubano cibo (quello possono ottenerlo facilmente alla mensa della Caritas, di cui alcuni hanno l'apposita tessera) ma superalcolici, con cui sballarsi. Rischiano di diventare un problema per la sicurezza, una bomba sociale. Una bomba che presto o tardi esploderà.