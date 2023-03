Ecco l'albo provinciale delle associazioni: preferenza alla maternità nei concorsi

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, mercoledì 8 marzo, la Provincia di Treviso, in collaborazione con la Commissione Provinciale Pari Opportunità e la Consigliera di Parità, ha organizzato una conferenza stampa per presentare, insieme alle iniziative realizzate dall'Ente nell'ultimo semestre, i risultati dell'avviso rivolto alle Associazioni del territorio che si occupano di pari opportunità, pubblicato nel mese di gennaio, con l'obiettivo di costituire un Albo provinciale di realtà attive sul tema. L’occasione è servita a fare punto della situazione su iniziative come la brochure con le linee guida per l'utilizzo corretto del linguaggio di genere in ambito amministrativo, redatta con l'Accademia della Crusca, la campagna di sensibilizzazione 1522 #Violenzamaisole e i convegni organizzati al Sant'Artemio sulla certificazione di genere per le imprese e sulle molestie nei luoghi di lavoro. Inoltre, nell’ultimo concorso pubblico appena lanciato dalla Provincia, la maternità è stata indicata come titolo di preferenza.

A presentare i progetti, Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso, Francesca Laner, consigliera provinciale delegata alle pari opportunità, Olga Rilampa, presidente della Commissione provinciale pari opportunità, Tiziana Botteon, Consigliera di Parità della Provincia di Treviso, le dirigenti e le responsabili dell'Amministrazione provinciale, insieme ai rappresentati delle 13 Associazioni che, a oggi, si sono iscritte all'Albo.

L'Albo provinciale, nato per creare rete e sinergia tra istituzioni e associazioni che operano sul territorio in ambito di pari opportunità, da fine gennaio a oggi ha visto aderire 13 associazioni. Si tratta di: Progetto Donne Veneto Treviso, Amiche per la Pelle APS Oderzo, Volontarinsieme ODV Treviso, Soroptimist International Club Conegliano-Vittorio Veneto, LILT Associazione provinciale ODV Treviso, Gruppo Donne Preganziol, Soroptimist International Club Treviso, Aiuto Donna Oderzo, Moica Donne attive in famiglia e società Treviso, Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Confindustria Veneto Est, Confcommercio Imprese per l'Italia Unione provinciale di Treviso, Inner Whell Conegliano-Vittorio Veneto.

Tra le iniziative da ricordare del 2022: la brochure digitale pubblicata lo scorso ottobre con le “Linee guida per la promozione delle pari opportunità attraverso il linguaggio amministrativo”, realizzata dalla Provincia e dalla Consigliera provinciale di Parità, rivolta ad amministratrici, amministratori, dirigenti, funzionari e personale degli enti locali. La breve guida, sfogliabile a questo link: bit.ly/Linee-guida-pari-opportunità, è stata redatta con la collaborazione della docente e linguista dell’Accademia della Crusca Cecilia Robustelli. Poi la campagna informativa sul numero Antiviolenza, 1522, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, per offrire accoglienza, tutela e sostegno a chi è vittima di comportamenti o episodi di disagio e violenze, e i convegni organizzati a dicembre e gennaio rispettivamente sul sistema di certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022, istituito dalla legge 162/2021, e sulle modalità per riconoscere e affrontare casi di molestie nei luoghi di lavoro.

«Oggi per l'8 marzo abbiamo voluto ricordare l'impegno e i progetti della Provincia realizzati nel territorio» sottolinea Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso «siamo riusciti a inserire per primi, nei bandi dei concorsi pubblici, come titolo di preferenza lo stato di gravidanza, un piccolo grande segnale a sostegno della natalità e delle famiglie, che vuole essere solo un punto di partenza, perché sono tanti gli aspetti su cui lavorare in ambito di pari opportunità. Anche quest'anno, voglio ricordare l'importante traguardo pubblicato dal Sole24Ore, che ci vede 2° assoluti in Italia per qualità della vita delle donne, e poi naturalmente l'esempio virtuoso della nostra Amministrazione: in un totale di 314 dipendenti, 171 sono donne, ovvero il 54,54%, così come il 50% dei dirigenti e delle responsabili è donna. Tra le numerose attività che abbiamo portato avanti in questi primi mesi del 2023 cito in particolare l'Albo provinciale delle Associazioni attive in materia di pari opportunità nel territorio, che oggi vede 13 realtà iscritte. L'auspicio è che presto questa rete, avviata dalla Provincia, si allarghi e raggiunga sempre più interlocutori».

«Oggi abbiamo colto l'occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne per ribadire i tanti fronti su cui, come Provincia, stiamo rivolgendo il nostro impegno per contrastare le discriminazioni di genere – afferma Francesca Laner, consigliera delegata alle pari opportunità – poter presentare proprio in questa ricorrenza le 13 Associazioni che a oggi si sono iscritte all'Albo provinciale ci riempie di soddisfazione e rappresenta uno sprono per fare sempre di più. Per sensibilizzare cittadine e cittadini sul tema delle pari opportunità, abbiamo iniziato con la brochure dedicata al linguaggio amministrativo di genere, continuando con convegni tematici. Proseguiremo su questa linea, per esempio il 29 marzo con un nuovo convegno dedicato ai fenomeni discriminatori sul lavoro, sempre pronte e pronti ad accogliere nuovi spunti per migliorare».

«Creare reti e sinergie, collaborazioni attive e mettere in contatto i numerosi interlocutori del territorio per fare in modo che le pari opportunità si concretizzino a trecentosessanta gradi, in tutti gli ambiti – specifica Olga Rilampa, presidente della Commissione provinciale - Essere tra i primi a istituire un Albo provinciale delle Associazioni attive in materia è un inizio importante: il prossimo obiettivo sarà coinvolgere le Commissioni comunali pari opportunità, per costituire insieme un grande gruppo pronto a lavorare per favorire il benessere di tutti, lavoratrici e lavoratori, cittadine e cittadini, sullo stesso piano e con gli stessi diritti».

«Oggi ricordiamo l'impegno che la squadra provinciale sta dedicando al tema delle pari opportunità, funzione fondamentale dell'Ente Provincia – conclude Tiziana Botteon, Consigliera di Parità - soprattutto per ribadire che l'attenzione alla parità di genere e il contrasto a ogni discriminazione, in ambito lavorativo così come in tutti i momenti di vita quotidiana, devono essere prerogative di tutta la comunità, ogni giorno. Noi continueremo con le attività di sensibilizzazione, formazione e informazione, affinché gli importanti risultati sinora ottenuti siano sempre più significativi».