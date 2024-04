Viabilità, la Provincia riapre alcuni tratti stradali

La Provincia di Treviso informa che da giovedì 11 aprile riapriranno alcuni tratti delle strade provinciali SP 140, nella zona del Monte Grappa, e della SP 141 "Dorsale del Grappa", grazie alle condizioni climatiche favorevoli e più stabili sopraggiunte con l’inizio della stagione primaverile: nel dettaglio viene ripristinata la viabilità lungo la SP 141, nei tratti compresi tra il bivio con la strada per Alano di Piave (BL) in località malga Miet (km. 10+000 circa) e il km 20+300 (località Pian dea Baea); riaperto al traffico anche il tratto tra il km 22+000 e l'incrocio con la SP 140 (km 23+450 circa).

Resta momentaneamente chiuso al traffico, invece, il tratto sulla SP 141 tra il km 20+300 (località Pian dea Baea) e il km 22+000, fino al completamento delle opere di messa in sicurezza delle Gallerie del Grappa: l’intervento permetterà già dall’estate di fruire appieno del tratto, dopo un complesso lavoro di consolidamento delle gallerie naturali esistenti.