Treviso in Rosa: già iscritte 8mila donne e 115 gruppi

Rosa è il colore della festa e della solidarietà. A Treviso è così dal 2015, l’anno del debutto - già in bello stile - di una manifestazione dedicata esclusivamente alle donne e capace di coniugare al meglio divertimento, sport e obiettivi solidali. Dopo aver richiamato al via quasi 62 mila donne nell’arco di sette edizioni in presenza, Treviso in Rosa tornerà domenica 7 maggio per riempire la città di sorrisi, applausi e voglia di stare insieme. I numeri sono da brividi: ad oggi, le iscritte sono 8.323, numero già superiore a quello finale dell’anno scorso, e il dato è ancora parziale perché la raccolta delle iscrizioni proseguirà per un’altra dozzina di giorni, sino al 3 maggio. La prospettiva è quella di superare, di slancio, quota 10.000. Organizzata dalle società sportive Trevisatletica e Corritreviso, in partnership con la sezione trevigiana della LILT, la Lega italiana contro i tumori, Treviso in Rosa si conferma appuntamento atteso, non solo dalle donne di Marca: le iscritte, infatti, arrivano da cinque regioni e 22 province. Tra le partecipanti ci sono anche 31 ottantenni e tantissime giovani. Tanto giovani che in qualche caso il pettorale sarà appuntato sul passeggino spinto dalla mamma e la maglietta rosa resterà un ricordo da custodire gelosamente per gli anni a venire.

LA PRESENTAZIONE – Ieri sera, al BHR Treviso Hotel, la presentazione ufficiale dell’evento. “I numeri sono straordinari – ha commentato Enrico Caldato, presidente di Corritreviso, affiancato da Filippo Bellin, in rappresentanza di Trevisatletica -. L’aver superato già adesso le partecipanti dell’anno scorso è un traguardo che ci riempie di soddisfazione. Ringraziamo l’amministrazione comunale, i volontari, gli sponsor. Ora ci attendono ancora due settimane di grande lavoro prima di arrivare al 7 maggio, quando Treviso si colorerà di rosa per una festa che coinvolgerà tutta la città”. “Ringrazio Trevisatletica e Corritreviso, società che organizzano Treviso in Rosa e per tutto l’anno rappresentano due straordinarie realtà sportive della città – ha aggiunto il sindaco Mario Conte -. Queste sono le invasioni che ci piacciono: di donne, di famiglie, di sorrisi, di allegria. Ottomila iscritte sono tantissime, ma non mettiamoci limiti: mancano ancora diversi giorni all’evento. C’è spazio per nuovi record, io ci credo e invito tutte le donne a iscriversi”. Tra gli intervenuti anche Stefano Pontello, presidente dell’Avis provinciale, uno dei grandi partner di Treviso in Rosa, e i rappresentanti delle oltre 15 aziende che sostengono l’evento (CentroMarca Banca, Maxì Supermercati, Tomasoni, Casa di Cura Giovanni XXIII, Gruppo Hera Ascotrade, Tigotà, Crich, Autotorino, L’Arte di Abitare, Casa Paladin-Bosco del Merlo, Radio Company, Goccia di Carnia, Heart and Soul, BHR Treviso Hotel, Baldoin Viaggi, Palextra, 1/6H).

IL ROSA CHE FA GRUPPO – Treviso in Rosa è anche la passerella di tantissime realtà femminili che hanno scelto l’evento del 7 maggio per una partecipazione di gruppo: ad oggi, sono ben 115 le squadre iscritte. C’è il gruppo della LILT, un plotone di oltre 500 donne. Si sono iscritte palestre, aziende, corsi di cammino, yoga, pilates e zumba. C’è Ca’ Foncello in Rosa, un team formato da medici e infermiere dell’Ospedale Ca’ Foncello. E c’è il gruppo del Pronto Soccorso di Treviso. Ci sono scuole, come la Stefanini di Treviso e la Casteller di Paese, oltre ad una rappresentanza dell’università Ca’ Foscari di Venezia. C’è il gruppo delle giornaliste di Antenna Tre. Oltre 120 donne, del gruppo “Camminare è prevenzione”, arriveranno invece da Marcon (Venezia) grazie all’impegno dell’amministrazione comunale. E poi c’è il mondo dello sport: dalla Scherma Treviso al Circolo Proteus Sub. Andreea Corina Surugiu, romena d’adozione moglianese, è invece il punto di riferimento del gruppo Kangoo Jumps, che parteciperà a Treviso in Rosa con le scarpe da rimbalzo (una speciale calzatura con una specie di molla sotto la suola) di una nuova e divertente disciplina che tanti benefici apporta al fisico e alla mente. Da segnalare anche la partecipazione di Silvia Furlani, la 63enne podista friulana, da 30 anni affetta da sclerosi multipla, che porta nelle gare di ogni parte d’Italia il suo messaggio di forza, ottimismo e resistenza alla malattia.

DI CORSA CON LA LILT – Il 7 maggio sarà una domenica di divertimento e solidarietà che avrà anche un obiettivo concreto, condiviso con la LILT di Treviso, da sempre al fianco di Treviso in Rosa. Parte del ricavato dell’evento sarà infatti destinato ad accrescere l’operatività della palestra riabilitativa presente nella nuova sede dell’associazione, in via Venzone a Treviso. Ogni anno, oltre duemila malati oncologici si rivolgono alla LILT di Treviso per affrontare la malattia. Grazie al coinvolgimento di circa 800 volontari, l’associazione offre un sostegno basato su attività di prevenzione, formazione, riabilitazione, fisioterapia, animazione per i più piccoli, senza dimenticare i servizi di trasporto pazienti, dermopigmentazione e consulenza alimentare. La grande famiglia di LILT Treviso ha, in via Venzone, una sede di mille metri quadri e cinque ambulatori, in cui i volontari, figure professionali come medici, psicologi e fisioterapisti, i malati e i loro cari possono incontrarsi e vivere al meglio i momenti che li uniscono. Nella nuova sede, inaugurata nel 2021 e denominata “Filanda Lilt”, vi è appunto la disponibilità di una palestra riabilitativa arredata con il contributo dell’edizione 2022 di Treviso in Rosa. Il ricavato dell’evento 2023 permetterà di finanziare la presenza continuativa di Professionisti dedicati alla riabilitazione fisica dei pazienti. “La promozione dell’attività fisica è uno degli obiettivi prioritari della LILT nella prevenzione dei tumori e perciò siamo felici che quest’anno possa riprendere in piena sicurezza questa bellissima manifestazione così amata dalle donne del nostro territorio – ha commentato Alessandro Gava, presidente della LILT trevigiana -. Nella nostra sede di Treviso vengono sottoposti a trattamento fisioterapico e svolgono attività motoria di vario tipo oltre 200 pazienti ogni anno: il ricavato che gli organizzatori destineranno alla LILT in occasione della edizione 2023 della Treviso in rosa verrà impiegato per incrementare queste attività”.

IL PERCORSO – La partenza di Treviso in rosa avverrà alle 9.30 da viale Bartolomeo d’Alviano, ai piedi delle Mura. Lo start sarà unico, mentre i percorsi, interamente in centro storico, tornano ad essere due. Le distanze? 4 e 7 km. Il tracciato toccherà gli angoli più suggestivi del centro storico: dalla Pescheria a Piazza San Leonardo, da Piazza Duomo a Piazza dei Signori, da Piazza San Vito a Riviera Santa Margherita. L’ultimo tratto del percorso sarà sopra le mura. Traguardo in prossimità del Bastione San Marco, dove sarà posizionato il ristoro finale. Qui la festa proseguirà a oltranza, animata dai deejay di Radio Company (media partner radiofonico ufficiale di Treviso in Rosa 2023), dalle lezioni di Zumba Fitness di Gloria Tasca e dai tanti espositori presenti nel village dell’evento. Ballo anche in Borgo Cavour, dove ci si divertirà con la musica e la simpatia di Michele Patatti Dj e la trascinante energia di Giorgia Pagotto.

ISCRIZIONI SINO AL 3 MAGGIO - Le iscrizioni a Treviso in Rosa rimarranno aperte sino a mercoledì 3 maggio, utilizzando anche i circa 60 punti di raccolta attivi in tre province (Treviso, Padova, Venezia) grazie alla disponibilità dei Supermercati Maxì e di tante altre realtà (bar, farmacie, negozi, palestre, edicole). Per saperne di più (e per le altre modalità d’iscrizione): www.trevisoinrosa.it. Tutte le iscritte a Treviso in rosa riceveranno la t-shirt ufficiale, di colore rosa, e un simpatico zainetto, oltre al pettorale personalizzato con il proprio nome e a vari gadget. I kit di partecipazione, per le iscrizioni individuali, saranno distribuiti sabato 6 maggio al BHR Treviso Hotel, tradizionale quartier generale dell’evento. La distribuzione inizierà alle 9 e proseguirà senza sosta sino alle 18. Per chi arriva da più lontano sarà possibile ritirare il kit di partecipazione anche domenica 7 maggio, in zona partenza sulle Mura, dalle 8 alle 9. Il rosa, a Treviso, è più che mai il colore del divertimento, della condivisione e della solidarietà. Appuntamento al 7 maggio, la domenica più rosa che ci sia.