Domenica ecologica, 150 mila persone a Treviso

Seconda domenica ecologica a Treviso e grande affluenza di famiglie con bambini con 150mila ingressi registrati dalla Polizia Locale. Massiccia la presenza anche di giovani e giovanissimi, attirati dalla manifestazione musicale e di ballo “Sturdy Treviso” alla Loggia dei Cavalieri, dove molti ragazzi si sono divertiti senza creare alcun tipo di problema.

I parcheggi intorno alle mura – segnalati preventivamente attraverso pannelli led e apposita cartellonistica - si sono riempiti già dal primo pomeriggio considerata l’impossibilità di entrare in centro in considerazione proprio dell’ordinanza per la domenica ecologica. Zero le sanzioni inflitte, a dimostrazione del pieno rispetto del divieto e grazie anche ai controlli dalle ore 9 alle 18 dei 10 agenti di Polizia Locale presenti ai varchi del centro storico.

Qualche rallentamento è stato registrato sul Put esterno, ma si è trattato di un fatto assolutamente fisiologico stante il blocco del traffico verso il centro. Nel weekend sono state effettuate le prime prove di accensione delle luminarie in alcune zone della città, in attesa dell’apertura ufficiale della Loggia Incantata: l’inaugurazione delle installazioni luminose e l'accensione ufficiale delle luci natalizie si terrà venerdì 25 novembre alle ore 18.