Sicurezza sul lavoro e morti bianche: «Firenze non lontana dai nostri territori»

Un patto tra istituzioni per contrastare le morti bianche e una stretta su appalti e subappalti, nella consapevolezza che la tragedia di Firenze purtroppo potrebbe verificarsi anche qui da noi, nel nostro territorio. «Firenze non è poi così lontana dai nostri territori, la sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta che tutti devono mettere nelle agende dei prossimi mesi e dei prossimi anni» è il messaggio di Massimiliano Paglini, segretario provinciale della Cisl di Treviso «perchè non si può continuare a morire sul lavoro così come è successo a Firenze, purtroppo anche nei nostri territori le morti sono troppe. Non abbiamo più tempo da perdere, serve una grande alleanza tra parti sociali, istituzioni, politica e imprese perchè abbiamo un sistema di norme all'avanguardia, forse una delle migliori nei paesi avanzati, ma troppe regole non bastano. Abbiamo bisogno che quelle regole vengano applicate e soprattutto che vengano inasprite quelle relative alla filiera degli appalti perchè anche nel privato devono valere le stesse rigidità che ci sono in altri settori».