Battiston a Treviso per la fiction Rai sull'ispettore Stucky: cinque settimane di riprese

Treviso torna protagonista di un prestigioso set televisivo: gli scorci e le bellezze del capoluogo della Marca faranno da sfondo alle riprese della nuova fiction di Rai 2 dedicata all'ispettore Stucky, già protagonista del film "Finché c'è Prosecco c'è speranza" di Antonio Padovan (2017).

Lunedì 18 marzo è stato il primo giorno di riprese in città dove la troupe della Rai si fermerà per le prossime 5 settimane girando in alcuni degli angoli più iconici di Treviso. Martedì mattina, a Palazzo Rinaldi, la presentazione alla stampa della miniserie in sei puntate alla presenza dell'attore Giuseppe Battiston, di Fulvio Ervas, scrittore che ha ideato il personaggio di Stucky, del sindaco Mario Conte, dell'assessore alla Cultura Maria Teresa De Gregorio, del presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza e di Luigi Bacialli, presidente di Fondazione Veneto Film Commission.

La miniserie in sei puntate andrà in onda su Rai 2 e sarà girata tra Treviso e Roma per circa 14 settimane (di cui 5 a Treviso). Coprodotta da Rai Fiction e Rosamont (distribuzione Rai Com) è diretta da Valerio Attanasio che ha scritto anche il soggetto e la sceneggiatura insieme a Matteo Visconti. Realizzata con il contributo Pr Fesr del Veneto 2021-2027 e il sostegno di Veneto Film Commission e Treviso Film Commission, la miniserie si basa sul libro di Ervas: "Commesse di Treviso". Fine osservatore dell’animo umano, Stucky combatte tutti i giorni con l’ovvietà del male, spesso vestita in abiti eleganti. Grazie alla sua capacità di indagare le dinamiche relazionali, riuscirà a trovare la risposta per risolvere anche i casi più spinosi. I suoi compagni di viaggio sono il medico legale Marina De Santis (interpretata da Barbora Bobulova) con cui Stucky ha un rapporto di intensa e un po’ maldestra intimità, l’oste Secondo (consigliere e mentore) e i due poliziotti Guerra e Landrulli, che hanno imparato ad amarlo, ma non ancora a capirlo. Nel cast anche moltissimi attori veneti, tra cui il trevigiano Mirko Artuso, protagonista del primo giorno di riprese (ieri) nel ruolo di un gioielliere del centro storico (foto sotto).

I commenti

Lo scrittore Fulvio Ervas racconta: «Treviso è diventata famosa al cinema grazie allo splendido film "Signore e Signori" (1966). Ho dato vita al personaggio di Stucky 17 anni fa e penso che, negli ultimi 50 anni, la città sia cambiata radicalmente. Signore e Signori raccontava dei trevigiani "becchi e contenti". Quello che invece vogliamo raccontare con questa storia è una visione diversa che tenga però sempre al centro la città e i suoi abitanti in modo da farli conoscere in tutta Italia grazie alla messa in onda su Rai 2».

Giuseppe Battiston aggiunge: «Treviso non ha certo bisogno di una serie tv per far conoscere la sua bellezza. Questa città è davvero meravigliosa, la conoscevo già bene ma, tornandoci in questi giorni, ho riscoperto degli angoli davvero incantevoli che sarà meraviglioso poter portare in scena in tv. Stucky è un personaggio apparentemente distratto, spesso bistrattato e sottovalutato, che si lascia guidare dal suo istinto, dalla curiosità e da un pensiero fuori dagli schemi. Lo avevo amato molto nel film "Finché c'è Prosecco c'è speranza" e con la casa di produzione Rosamont sognavo di tempo di poter riportarlo sullo schermo, all'inizio con una serie di film che oggi sono diventati una miniserie tv. Stucky, uomo silente e tenace ma non certo depresso - aggiunge Battiston - cerca, pensa, indaga tra le miserie e le ricchezze di un luogo che non è nord, non è sud, non è Italia, è mondo ed è quello delle debolezze umane».

«Siamo veramente orgogliosi di ospitare nella nostra Città una serie così attesa come quella sull’Ispettore Stucky che attira sempre di più l’attenzione delle grandi produzioni - le parole del sindaco di Treviso, Mario Conte -. Accogliamo con favore questo progetto Rai Fiction - Rosamont che andrà a valorizzare le meraviglie del nostro territorio grazie anche al prezioso sostegno di Veneto Film Commission, sempre attenta ad intercettare queste opportunità. Il piccolo schermo, grazie alla sua forza evocativa, sarà ancora una volta il veicolo perfetto per regalare ai telespettatori gli scorci migliori del nostro territorio, perfettamente integrati con il contesto della fiction, con importanti ripercussioni anche dal punto di vista turistico e di sviluppo».

Luigi Bacialli, presidente di Fondazione Veneto Film Commission, aggiunge: «Vivo a Treviso da alcuni anni e non immaginavo quanto fosse dolce e romantica, ma anche intrigante e misteriosa il set ideale per il commissario Stucky che ne farà scoprire fascino e bellezze a milioni di appassionati dei gialli televisivi. La messa in onda televisiva su Rai 2 sarà senz'altro una grandissima cassa di risonanza per la città».

Ivan Carlei, vicedirettore di Rai Fiction, conclude così: «Treviso era tra le zone d'Italia che come Rai volevamo raccontare e approfondire. Dalle esperienze di Montalbano e altre fortunate fiction abbiamo visto come i territori usati come location registrino importanti impennate di turismo grazie alle storie raccontate in tv. Ci auguriamo che anche per Stucky e Treviso avvenga lo stesso».