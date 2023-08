Ubriaco insulta e sputa sui clienti del bar: preso a pugni, finisce ko

Notte di follia nel fine settimana appena trascorso in Piazza Marconi a Montebelluna: verso mezzanotte e mezza i residenti della zona sono stati svegliati da una serie di urla e schiamazzi in strada. Il parapiglia era nato dopo che un cittadino straniero, visibilmente ubriaco, aveva iniziato a importunare i clienti di un bar della piazza con sputi, insulti e provocazioni facendo i bisogni su un'auto in sosta..

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", gli avventori del locale non sono rimasti a guardare e hanno risposto all'uomo, tirandogli un pugno in faccia. A quel punto l'ubriaco è finito a terra privo di sensi e sul posto è stato necessario l'intervento dell'ambulanza e dei carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Non è la prima volta che episodi simili si verificano in centro a Montebelluna: esasperati i residenti che da tempo invocano provvedimenti per limitare la movida notturna.