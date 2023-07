Via del Mare, Zaia: «Aggiudicazione del progetto entro l'estate»

Lunedì di inaugurazioni e proclami sulla Treviso Mare: il Governatore Luca Zaia è arrivato questa mattina, 17 luglio, a Roncade per tagliare il nastro della nuova rotonda di Meolo e, nell'occasione, è tornato a parlare della Via del Mare che collegherà la Marca al litorale di Jesolo con un pedaggio di due euro per auto e moto e di 4 euro per i mezzi pesanti.

Alle polemiche, sollevate dalle opposizioni nelle scorse ore, Zaia ha risposto così: «Della Via del Mare se ne parla da anni ma siamo alle battute finali: spero che l'aggiudicazione del progetto arrivi entro l'estate poi ci vorranno 36 mesi di lavori prima di veder realizzata l'opera. Certo, sarà a pagamento, ma moltissimi residenti nei comuni attraversati dalla Via del Mare saranno esentati dal pedaggio». Elisa De Berti, vicepresidente regionale, conclude: «Dopo l'aggiudicazione definitiva, sarà firmata la convenzione con il concessionario incaricato di realizzare i lavori. A quel punto apriremo il tavolo di discussione con i sindaci, ascoltando le richieste di tutti i territori cercando di creare meno disagi possibili ai residenti interessati dal passaggio della nuova arteria stradale».

Il progetto

La Via del Mare sarà una strada a due corsie per ciascun senso di marcia, lunga 18,6 chilometri. «Saranno esenti dal pagamento, - ha precisato il governatore - i cittadini di Roncade, Meolo, Musile, San Donà, Eraclea, Jesolo e Cavallino». Prevista quindi per almeno due anni un'esenzione parziale per tutti i residenti a Treviso, Monastier, San Biagio di Callalta. Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di una superstrada a pedaggio a scorrimento veloce, a due corsie per senso di marcia. Compito della nuova opera sarà quello di intercettare sia il traffico proveniente dall’autostrada A4, in uscita a Meolo, sia quello diretto alle spiagge, e di decongestionare il nodo di Caposile. La nuova infrastruttura si estenderà per circa 18,6 chilometri a partire dal casello di Meolo fino alla rotatoria “Frova”, a Jesolo, e attraverserà i territori di Roncade, Meolo, Musile, San Donà di Piave e Jesolo. Il primo accesso sarà nella rotatoria in corrispondenza del casello di Meolo, un successivo nell’abitato dello stesso comune (via Diaz), un terzo svincolo denominato “Triestina” con interconnessione alla statale 14, un quarto con Musile di Piave - via Emilia, un quinto a Caposile. Infine la conclusione alla rotatoria Frova.

Le opposizioni: «Zaia disconnesso dalla realtà»

«Sulla Via del Mare, Zaia butta la palla avanti, incurante di una anomalia gigantesca. Inaugura una rotatoria che dovrebbe essere propedeutica all'opera, promette in tempi stretti la sua aggiudicazione e lascia in sospeso le soluzioni viarie: disconnesso con la realtà, a lui importa solo fare annunci e tagliare nastri". A dirlo è il consigliere regionale del Pd Veneto, Andrea Zanoni, nel giorno dell'inaugurazione della nuova rotatoria di Vallio, lungo la Treviso-Mare. «Ricordo al presidente che la Valutazione di Impatto Ambientale al progetto di realizzazione della Via del Mare è del 2010, basata su dati del 2008, ed è dunque carta straccia. Quella VIA deve essere assolutamente rifatta tenendo conto del clima che è cambiato, del rischio idrogeologico conseguente decisamente più grave, e pure del traffico che non è più quello di 15 anni fa. A dirlo sono la stessa Direttiva VIA e i recenti pronunciamenti dei magistrati dei Tar italiani. Se i Comuni vogliono, possono bloccare questo progetto con un ricorso al Tar partendo dall'abbondante giurisprudenza in merito. Senza dimenticare che Zaia sta spingendo per una infrastruttura che farà diventare a pagamento una strada pubblica: cosa che i cittadini non digeriscono».