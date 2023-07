A Colbertaldo interi vigneti devastati dalla grandinata

«E' una bastonata tremenda» commenta il sindaco di Vidor, Mario Bailo, la devastante grandinata che ha messo in ginocchio quasi tutte le aziende vitivinicole della zona di Colbertaldo «non ci sono solo i danni ai vigneti e sulle rive ma anche alle attrezzature: ci sono aziende che sono senza corrente elettrica e con i tecnici Enel stiamo provvedendo a ripristinarla. Questa è una botta pesantissima che non solo avrà conseguenza sulla vendemmia di quest'anno ma anche sulle prossime, con piante che sono state pesantemente danneggiate. C'è chi ha perso tutto il raccolto, qualcuno fortunatamente ha vigneti anche in altre zone e potrà sopperire almeno in parte. Quasi certamente si parla, ma è solo una prima stima, del 50% dei vigneti andati distrutti». Ad essere falcidiata dalla grandine soprattutto la fascia di via Scandolera verso la località Sovrapiana e Col San Martino.