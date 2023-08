Villorba, nominato il nuovo assessore alla Cultura

Lisa Martelli, affermata professionista nel mondo del marketing, già impegnata in questo ruolo per oltre 20 anni in Fabrica, il centro di ricerche sulla comunicazione del Gruppo Benetton, è il nuovo assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità del Comune di Villorba.

«Vista la sua esperienza internazionale - le parole del sindaco Francesco Soligo - ho deciso di attribuire al suo assessorato anche la delega allo Sportello Europeo. Inoltre, alla luce dell’avanzamento del nostro programma politico, nel contesto di questa nuova nomina ho anche deciso di attribuire all’assessore Alessandro Dussin (Lavori Pubblici, Bilancio, Patrimonio) l’ulteriore delega all’Agricoltura e all’assessore Barbara Haas (Istruzione, Attività Produttive, Sistemi Informatici) quella al Turismo».