Rilancio negozi sfitti, a Villorba bonus di 5mila euro per nuove attività

L'Amministrazione Comunale di Villorba, nell'ambito del Distretto del Commercio riconosciuto a settembre 2023, ha messo in campo importanti azioni che hanno l'obiettivo di promuovere e rilanciare le attività commerciali del territorio. Si è infatti da poco concluso il primo ciclo di corsi di formazione per gli operatori commerciali "Fare Rete" e "Immagine del Punto Vendita", che hanno consentito ai commercianti di acquisire preziosi strumenti per poter elevare il livello qualitativo dell'offerta all'interno dei punti vendita.

L'amministrazione inoltre proporrà a breve un bando per i locali sfitti, al quale potranno accedere le nuove attività insediate all'interno del comune, che potranno percepire un contributo fino a 5.000€. Contestualmente, sempre in merito ai locali sfitti è in corso uno studio sulle possibilità di valorizzazione degli stessi attraverso interventi artistici e creativi. In un'ottica di cooperazione, è stata condivisa con il tavolo di partenariato del Distretto la programmazione degli eventi del territorio, per poter dare la possibilità ai commercianti di organizzare eventuali iniziative collaterali.

Per promuovere le realtà presenti nell'ambito del turismo, vista anche l'esigenza emersa da parte delle strutture ricettive di avere a disposizione materiale informativo per i propri ospiti, è in fase di realizzazione un folder che presenta al suo interno alcuni itinerari enogastronomici dove il turista potrà scoprire alcune realtà che gli consentiranno di assaporare i nostri prodotti tipici. Sempre in ambito turistico, è presente una programmazione per creare, attorno agli eventi principali, importanti sinergie che consentiranno di sfruttare l'effetto volano per poter promuovere anche le attività commerciali.

«Abbiamo deciso di intraprendere questo fondamentale percorso» ha spiegato il sindaco di Villorba, Francesco Soligo «perchè crediamo fermamente nelle potenzialità del nostro territorio e nelle capacità dei nostri imprenditori».