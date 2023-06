Apre sabato 1° luglio Imoco center con il "Padel club x4"

La grande novità per gli sportivi e soprattutto per amanti del Padel a Treviso e Provincia è Imoco Center/Padel Club x4, che aprirà i battenti sabato 1 luglio con i primi già gettonatissimi tornei e pool che daranno il via a un progetto importante, creato da Imoco Volley con un investimento mirato a coinvolgere il territorio in un'altra fortunata avventura sportiva dopo i successi del "brand" Imoco Volley. Imoco Center è a Carità di Villorba, in via Marconi proprio a fianco dell'ingresso del Palaverde, la "casa" delle Pantere e sarà aperto tutti i giorni dal 1 luglio dalle 7.00 alle 22.30 (sabato e domenica 9.00-19.30)

Il fulcro dell'attività del centro è il padel, sport emergente che sta coinvolgendo sempre di più appassionati di ogni età e livello. Si parte con l'apertura dei primi 8 campi coperti, ma è solo l'inizio, sono in via di costruzione con obiettivo di completare i lavori ad inizio 2024 i due campi esterni con l'arena naturale, un Bistrot, un Centro medico, Club House, una Palestra (Imoco Lab), gli uffici di Imoco Volley e un negozio di articoli per il padel. Padel Club X4 di Imoco Center :

Già nel weekend il direttore del centro, Matteo Bianchin,ha dato vita a una serie di "pool" e tornei che daranno il l"à" a una stagione estiva che sarà ricca di appuntamenti negli 8 campi coperti di qualità "World Padel Tour" di cui 4 con uscite esterne e la grande novità telecamere per rivedere le giocate e per la videoanalisi. C'è già la possibilità di partecipare anche a lezioni e corsi con maestri qualificati, mentre per prenotare i campi e giocare a padel lo si fa scaricando l'app Playtomic oppure contattando la segreteria: tel.340 6091378, e-mail info@imococenter.it.

SOCI

La tessera di socio di Imoco Center dà la possibilità agli iscritti di fissare il prezzo del campo (12.5 euro per un'ora e mezza di gioco), invito agli eventi e ai tornei sociali organizzati dal Padel Club X4 e tanti altri vantaggi esclusivi. Inoltre come "benefit" d'ingresso il nuovo socio verrà omaggiato con un biglietto gratuito per assistere a una partita di Imoco Volley (Serie A1 femminile), la squadra campione d'Italia di volley che gioca le sue partite al Palaverde, adiacente a Imoco Center, e di usufruire di una scontistica dedicata sull'abbonamento stagionale alle Pantere. La segreteria, per attivare la tessera di socio di Imoco Center è attiva tutti i giorni presso l'impianto dalle 10.00 alle 22.30, sabato e domenica 9.00-19-30. Info line: 340 6091378 - 348 4947018

L'IMPIANTO

Padel Club X4 è dotato, in questa prima fase, nell'attesa del completamento della struttura, di 8 campi coperti costruiti su standard di qualità assoluti. Il terreno di gioco è di alto livello, rispetta i canoni regolamentari del World Padel Tour e offre il massimo del comfort e della resa tecnica ai giocatori di qualsiasi livello. Per i giocatori più avanzati ci sono 4 campi con giocabilità esterna, ulteriore "plus" delle telecamere che registrano ogni singola azione così da dare ai giocatori la possibilità di avere la propria partita registrata con tanto di "highlights", importante per la videoanalisi dei colpi e per rivedere il proprio gioco e magari pubblicare clip sui social.