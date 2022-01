Progetto Età Libera, il via alle conferenze

Mercoledì 19 gennaio alle ore 15:30, dalla pagina Facebook (@ComuneVillorba) e dal canale YouTube del Comune di Villorba (https://www.youtube.com/channel/UC0ckvZw5Zk9MYwCPB_8cJzg) sarà trasmessa in streaming la prima conferenza del progetto Età Libera. Con il titolo “Gli impressionisti e la moda: elogio all’eleganza” la relatrice Maddalena Antoniazzi porterà il pubblico in un viaggio nell'arte degli Impressionisti per scoprire come i maestri della pittura ottocentesca ritraevano la moda, contribuendo a lanciare la figura della "Parisienne", la parigina, che era invidiata ed imitata per i suoi abiti di Haute Couture, dalle donne di tutto il mondo.

L’intento della conferenza è di far osservare come i maestri impressionisti abbiano immortalato sulle proprie tele il modo di vestire di uomini e donne della borghesia, regalandoci una fotografia unica e suggestiva del periodo. La moda nel passato era molto più importante di oggi e la donna era considerata il simbolo del potere economico del marito e lo specchio della sua influenza sociale.

L’intento della conferenza è di far osservare come i maestri impressionisti abbiano immortalato sulle proprie tele il modo di vestire di uomini e donne della borghesia, regalandoci una fotografia unica e suggestiva del periodo. La moda nel passato era molto più importante di oggi e la donna era considerata il simbolo del potere economico del marito e lo specchio della sua influenza sociale.