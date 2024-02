Villorba, soglia Isee a 40mila euro per l’accesso agli aiuti delle famiglie

Il Comune di Villorba a sostegno delle famiglie residenti nel territorio: innalzamento della soglia isee per l'accesso a 40.000 euro, aumento del contributo mensile alle famiglie per le sezioni primavera € 120,00 per la fascia isee 0-25.000 e € 85,00 per la fascia isee 25.000-40.000. Per le scuole dell’infanzia paritarie il contributo mensile viene portato a € 80,00 per la fascia isee 0-25.000 mentre per la fascia isee 25.000-40.000 viene aumentato a € 56,00.

«Da quanto deliberato emerge in modo netto che il sostegno alle famiglie è un a marcata priorità dell’Amministrazione Comunale di Villorba - commenta il sindaco Francesco Soligo - e segue un percorso coerente e trasversale in tutte le decisioni prese in diversi ambiti dallo sport, all’economia e alla cultura».

La Giunta comunale, con l’obiettivo di incrementare gli interventi a sostegno delle famiglie residenti nel territorio per il pagamento delle rette di asili nido, sezioni primavera e scuole dell’infanzia paritarie, ha deliberato il 31 gennaio la modifica dei criteri d’accesso al contributo comunale per l’anno scolastico 2024/2025, innalzando la soglia isee per l’accesso da 35.000 a 40.000 euro, estendendo quindi il bacino di utenza delle famiglie che possono beneficiare di questa agevolazione. A questo intervento si aggiunge anche l’aumento del contributo mensile alle famiglie sia per le sezioni primavera che per le scuole dell’infanzia paritarie. Per le sezioni primavera l’importo passa da 70 a 120 euro per la fascia isee 0-25.000 e da 49 a 85 euro per la fascia isee 25.000-40.000. Per le scuole dell’infanzia paritarie, invece, il precedente contributo di 50 euro viene portato a 80 euro per la fascia isee 0-25.000 mentre per la fascia isee 25.000-40.000 da 35 viene aumentato a 56 euro.