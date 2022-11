Pronto soccorso: «Il 15% delle donne tenta di nascondere gli abusi»

Panchine rosse in tutti gli ospedali dell'Ulss 2 per la giornata contro la violenza sulle donne, cerimonia all'ospedale Ca' Foncello. Il direttore generale Benazzi: «Da inizio anno accolte 485 donne vittime di violenza»

Una panchina rossa in ognuno degli ospedali dell’Ulss 2 per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. Questa l’iniziativa con cui l'azienda sanitaria della Marca ha celebrato la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La prima delle sei panchine previste negli ospedali dell’Ulss 2 è stata collocata, alla presenza di autorità e forze dell'ordine, nell’area verde davanti all’ingresso principale dell'ospedale Ca’ Foncello.

Una cerimonia breve ma molto toccante, culminata con la lettura della poesia di Frida Kahlo "Ti meriti un amore", letta da Alessandra Zanardo, accompagnata dalle musiciste Eudora Nasato (al violino) e Agata Bordignon (alla tastiera). Il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, ha sottolineato come i casi di abusi e violenza contro le donne siano in aumento costante dal 2020, un fenomeno che va denunciato e combattuto ed è connesso anche ad un'altra importante problematica: in media su 100 donne arrivate in pronto soccorso con ematomi e lividi in varie parti del corpo, tra le 10 e le 15 cercano di negare di essere vittime di violenza, dicendo di aver avuto incidenti domestici. «Il problema - spiega Benazzi - è che dopo alcuni mesi queste donne si ripresentano in pronto soccorso con altri lividi, un chiaro segno di violenze che non vengono denunciate».

Il commento

«La violenza di genere è una grave emergenza sociale che necessita della massima attenzione e per prevenire e proteggere le vittime di violenza servono iniziative mirate per far sì che le donne chiedano aiuto da subito - ha spiegato il direttore generale, Francesco Benazzi -. Da inizio anno i nostri pronto soccorso hanno accolto 485 donne vittime di abusi: dato, questo, sicuramente sottostimato. Con le panchine rosse davanti ai nostri ospedali vogliamo avvicinare le donne alla rete di servizi antiviolenza che dispongono di percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno. Ringrazio la rete di coordinamento del percorso di accoglienza protetta e continuità assistenziale tra azienda sanitaria, Comune, forze dell'ordine e centri antiviolenza».

Le altre iniziative

Oltre al posizionamento delle panchine rosse negli ospedali l’Ulss 2, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere ha organizzato o patronicato numerose altre attività: