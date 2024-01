Sagra del peperone di Zero Branco, arriva la certificazione di qualità

La Pro loco di Zero Branco ha ottenuto da Unpli Nazionale la certificazione marchio "Sagra di qualità" per la Sagra del peperone. Il presidente Andrea Lunardi con il consiglio direttivo ringrazia tutti i soci e i volontari, ricordando anche tutti quelli che non ci sono più, e l'amministrazione comunale, per la collaborazione in tanti anni fin dal 1968 nella storica manifestazione, che ha permesso di ottenere questo significativo riconoscimento.