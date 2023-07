Maeg SpA, due nuovi capannoni e fotovoltaico nel sito produttivo di Codogné

Un nuovo capannone già funzionante è stato aperto accanto alla fabbrica di Cimavilla (frazione di Codognè) di Maeg Costruzioni, società con quartier generale a Vazzola. Costruito nell’ambito di un ampio progetto di adeguamento delle strutture alle crescenti commesse in Italia e all’estero. Positivo il trend della società, player internazionale nelle grandi opere in acciaio, che nell’ultimo esercizio ha generato un fatturato record di 100 milioni di euro e portafoglio ordini di 15 mesi.

Oltre a questo lotto già operativo, l’intervento complessivo in corso a Cimetta comprende pure un secondo ampliamento, adiacente e successivo al primo, a tre campate di 17 metri l’una dall’altra per una lunghezza di 100 metri. L’area è stata predisposta, vi sono state realizzate le palificazioni con l’impiego di 160 pali in cemento iniettato e profondi 10 metri, atte a ricevere gli zoccoli dei piloni, un argine di terre armate è in fase di completamento a conferma della disponibilità dell’azienda per ridurre le emissioni sonore: tutto è pronto per il montaggio della nuova costruzione che verrà completata entro quest’anno. Con il 2024 il sito produttivo di Cimavilla risulterà raddoppiato. Questo stabilimento sta all’inizio del processo produttivo di Maeg ed è infatti dedicato alla pre-lavorazione della lamiera (taglio, cianfrinature, forature, formazioni di travi, nonché il taglio e foratura dei profilati a caldo in acciaio) che viene poi messa a disposizione degli altri quattro stabilimenti per completare il ciclo di lavorazioni. I componenti di ogni commessa sono pre-montati a terra, poi smontati e trasportati sul luogo dell’installazione.

Il commento

«Sono aumentate le esigenze di nuovi spazi - le parole del fondatore Alfeo Ortolan - richiesti in particolare per le nuove commesse di ponti stradali in Romania, Lettonia, Slovacchia e Italia. L’investimento complessivo a Cimavilla è di 4 milioni di euro, più un ulteriore milione per l’incremento fotovoltaico e gli accumulatori di energia. La nuova struttura di 3.100 metri quadrati, dotata di due carri-ponte, è collocata a ridosso dello stabilimento originario di 5mila metri quadrati e ne costituisce un ampliamento necessario alla movimentazione delle lastre d’acciaio».